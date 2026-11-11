Frekwencja na Marszu Niepodległości. Pierwsze dane z ratusza

Paweł Basiak
Dorota Hilger

Paweł Basiak, Dorota Hilger

Aktualizacja

Frekwencja na Marszu Niepodległości to nawet 250 tys. osób - podało Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Według organizatorów w Marszu mogło przejść "nawet milion osób".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wiadomość z ostatniej chwiliINTERIA.PL

Marsz Niepodległości ruszył z Ronda Dmowskiego po godz. 14. Przed godz. 15 uczestnicy udali się w stronę mostu Poniatowskiego, po 16 z kolei przód Marszu opuścił już tę przeprawę. Wśród uczestników znalazł się prezydent Karol Nawrocki, a także wielu polityków opozycji. Wydarzenie zakończyło się oficjalnie ok. godz. 17.

W trakcie wydarzenia wielu komentatorów szacowało, że wydarzenie może zgromadzić rekordową liczbę osób. Według organizatorów w Marszu mogło przejść "nawet milion osób".

Więcej informacji wkrótce...

Zamach w Krakowie. Profiler sądowy o możliwych motywachINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze