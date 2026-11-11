Marsz Niepodległości ruszył z Ronda Dmowskiego po godz. 14. Przed godz. 15 uczestnicy udali się w stronę mostu Poniatowskiego, po 16 z kolei przód Marszu opuścił już tę przeprawę. Wśród uczestników znalazł się prezydent Karol Nawrocki, a także wielu polityków opozycji. Wydarzenie zakończyło się oficjalnie ok. godz. 17.

W trakcie wydarzenia wielu komentatorów szacowało, że wydarzenie może zgromadzić rekordową liczbę osób. Według organizatorów w Marszu mogło przejść "nawet milion osób".

Więcej informacji wkrótce...