EFNI organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, władzami Sopotu oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. W środę rozpoczęła się kolejna - jubileuszowa edycja przedsięwzięcia.

- Cieszymy się, że możemy znowu spotkać się w Sopocie, mimo rozpędzającej się czwartej fali COVID-19 - powiedziała przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz w czasie gali otwierającej 10. Europejskie Forum Nowych Idei.

Przewodniczący Rady Programowej EFNI Jerzy Buzek zauważył, że wyzwaniem, przed którym teraz stoimy, jest wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu. - Mamy już dobry program i pieniądze na jego realizację. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze do tej wizji przekonać Polki i Polaków oraz Europejczyków - ocenił Jerzy Buzek.



Reklama

"Może nam się udać tylko wtedy, kiedy będziemy razem"

Do uczestników 10. edycji EFNI zwrócił się także wiceszef KE Frans Timmermans. Na nagraniu wyemitowanym podczas gali przypomniał, że Europa chce być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Podkreślił przy tym, że transformacja energetyczna będzie wymagała wiele pracy i będzie trudna.



- Nasza przyszłość to zeroemisyjne budynki, zeroemisyjne samochody, czysta energia, zrównoważone rolnictwo i gospodarka o obiegu zamkniętym. To oznacza zmianę naszych zachowań. Powinniśmy wziąć przykład z najmłodszych pokoleń, które żyją bardziej świadomie - zaznaczył.



Przyznał, że Polska ma przed sobą długą drogę w tym zakresie, ponieważ w większym stopniu korzysta z węgla, jednak powinna aktywnie uczestniczyć w zielonej rewolucji.



- Niemożliwe, by Polska, która dokonała z sukcesem transformacji od gospodarki planowej do wolnorynkowej i której udało się osiągnąć największy rozwój gospodarczy i najniższe bezrobocie w UE, nie mogła być liderem zielonej transformacji - powiedział Timmermans.



Dyrektor generalny BusinessEurope Markus Beyrer ocenił podczas swojego wystąpienia, że Europa powoli wychodzi z kryzysu, ale robi to wolniej niż inne części świata. - Może nam się udać tylko wtedy, kiedy będziemy razem. Musimy dbać o integrację europejską, o jednolity rynek i praworządność. Jeśli chcemy osiągnąć sukces musimy wszyscy przestrzegać prawa - podkreślił.



Nagrody "za odważne myślenie"

Podczas gali wręczono nagrodę "za odważne myślenie", przyznawaną przez zarząd Konfederacji Lewiatan i Fundację im. Barbary Skargi. Otrzymał ją były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Laudację na cześć laureata przygotowała prof. Magdalena Środa, która nie mogła osobiście pojawić się w Sopocie. W jej imieniu odczytała ją Henryka Bochniarz.



- Musimy zastanowić się nad teraźniejszością, jaka jest dzisiaj odpowiedzialność przedsiębiorców, biznesmenów, intelektualistów. Moim zdaniem są teraz dwa najważniejsze wymiary odpowiedzialności: obrona za wszelką cenę członkostwa Polski w UE oraz wspieranie tych wszystkich, którzy walczą o praworządność, prawa człowieka, różnorodność i równe traktowanie - powiedział Bodnar, odbierając nagrodę.



W trzydniowym spotkaniu poświęconym przyszłości Europy weźmie udział około tysiąca osób - przedstawicieli biznesu, polityki, mediów, nauki i kultury z Polski oraz ze świata.



Głównymi tematami tegorocznego wydarzenia są: odbudowa Europy po kryzysie pandemii, Europejski Zielony Ład, rozwój cyfryzacji i rola Trójkąta Weimarskiego 30 lat po jego powołaniu. Debaty podzielone zostały na cztery kategorie: "Czuła technologia", "Obywatel nowych czasów", "Zdążyć przed 2050" i "Nowy początek starego świata?".



O odbudowie polskiej i europejskiej gospodarki po kryzysie pandemii uczestnicy EFNI będą mogli rozmawiać np. podczas panelu "Future of Europe". W tej dyskusji udział wezmą m.in.: b. premier i b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz b. premier Litwy Andrius Kubilius.



Wyzwaniom postpandemicznym będzie również poświęcony panel "Strategia gospodarcza na nową dekadę" z udziałem m.in. eurodeputowanego Jana Olbrychta oraz wiceministra rozwoju i technologii Marka Niedużaka.

10. Europejskie Forum Nowych Idei potrwa do piątku. Podczas sesji zamykającej będzie można posłuchać dyskusji na temat przyszłości świata według kobiet. W spotkaniu weźmie udział laureatka Nagrody Nobla, pisarka Olga Tokarczuk.