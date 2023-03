Francuska sieć była liderem cen. Teraz Polaków czeka 40 proc. podwyżki

Jak wynika z analizy dlahandlu.pl, za zakupy rok do roku płacimy więcej średnio o 30 proc. Serwis po raz kolejny zbadał koszyk cen w e-sklepach popularnych sieci.

Za 50 wybranych produktów, wśród których znalazły się m.in. jajka, mąka, kawa, herbata, makaron, soki, papier toaletowy, ketchup, cukier, pomidory, czy papryka najmniej klient zapłaci we francuskiej sieci Auchan. Choć - według zestawienia - nadal ma ona najniższe ceny w e-sklepach, to rok do roku wzrosły one o... 40 proc.



Na drugim miejscu plasuje się sieć Frisco, gdzie za 50 wybranych produktów trzeba zapłaci 406 zł - jest to wzrost rok do roku na poziomie 32 proc.; trzeci jest Carrefour.pl (koszt 410 zł za koszyk - wzrost rok do roku 29 proc.) W porównaniu cen uwzględniono jeszcze następujące sieci: Stokrotka Online, Drive Intermarche, Polomarket, Barbora.pl, E.Leclerc, Spar.pl.

Badanie koszyka cen prowadzone jest przez dlahandlu.pl regularnie od 12 lat.

Ceny idą w górę, a co z zarobkami Polaków?

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł. W styczniu 2023 średnia krajowa brutto wyniosła 6883,96 zł, co daje kwotę netto około 5 023 zł. Nastąpił więc wzrost na poziomie 13,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Tymczasem w styczniu inflacja osiągnęła poziom 17,2 proc. Zatem z jednej strony Polacy zarabiają więcej, ale realnie - w związku rosnącymi cenami - mogą kupić mniej.

Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia wynosi 3 490 zł brutto (2709 zł netto). Co ciekawe, według danych opublikowanych przez GUS w 2022 roku około 2 mln Polaków zatrudnionych w narodowej gospodarce otrzymywało wynagrodzenie, które nie przekraczało kwoty najniższej krajowej.