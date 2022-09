Franciszek Pieczka - popularny aktor - zmarł w wieku 94 lat. Informację o śmierci artysty potwierdziła rodzina.

Franciszek Pieczka nie żyje. Miał 94 lata

Franciszek Pieczka pochodził ze Śląska. Urodził się 18 stycznia 1928 roku w Godowie k. Wodzisławia Śląskiego. Miał sześcioro rodzeństwa - był najmłodszy w rodzinie.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej interesował się wielkim ekranem. Do najbliższego kina w Wodzisławiu chodził pieszo kilka kilometrów.

Swoje zainteresowanie przekuł w zawód. W 1954 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Debiut zaliczył jednak na scenie - w Teatrze Dolnośląskim w Łodzi.

Reklama

Franciszek Pieczka mąż, ojciec i dziadek

"Ja już nic nie muszę, ale jeszcze wiele mogę. Zdaję sobie sprawę, że w moim wieku każdy przeżyty dzień jest wielką wygraną" - mówił Franciszek Pieczka w jednym z wywiadów.

Artysta może pochwalić się nie tylko wspaniałą karierą. W rozmowie przy okazji swoich 90. urodzin wyznał, że udało mu się również życie prywatne. Aktor ma dwóch synów i pięcioro wnucząt.

"Wielka w tym zasługa mojej żony Henryki. Wychowaliśmy dwójkę dzieci, Ilonę i Piotra. Przeżyliśmy razem 50 lat! Umarła nagle, akurat w roku naszego jubileuszu. I jak to w życiu bywa, człowiek chciałby jeszcze tyle tej drugiej osobie powiedzieć, wyjaśnić, cofnąć czas jak w 'Jańciu', ale już nie można" - mówił w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Pieczka mieszkał z rodziną syna, co - jak opowiadał - dawało mu wiele radości.

"Mam pięcioro wnucząt. Doczekałem się też dwójki prawnuków. Jestem wdzięczny Bogu, że są, bo nie pozwalają mi skapcanieć na stare lata. Zmuszają dziadka do tego, żeby był aktywny. One też zawsze mogą na mnie liczyć. Dzięki temu czuję się potrzebny. To bardzo ważne. w przeciwnym razie człowiek na starość by się izolował. Zwłaszcza gdy, tak jak ja, ma problemy ze słuchem" - wyznał.