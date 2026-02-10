Fotograf znany w show-biznesie zatrzymany. "Cieszył się dużą popularnością"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym 48-letniego fotografa Tomasza K., niegdyś znanego w świecie show-biznesu. Mężczyzna wykorzystywał swoją pozycję i obiecywał młodym modelkom karierę. Podczas jednej z sesji zdjęciowych doszło do gwałtu. Zatrzymany jeszcze kilka lat temu cieszył się dużą popularnością wśród gwiazd i w środowisku modelingowym - podała małopolska policja.

Radiowóz policyjny z włączonymi światłami ostrzegawczymi oraz zbliżenie na zatrzymanie osoby przez policjantów, osoba prowadzona przez funkcjonariuszy trzyma reklamówkę.
Policja zatrzymała fotografa poszukiwanego listem gończymMałopolska Policja123RF/PICSEL

W skrócie

  • Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym 48-letniego fotografa Tomasza K. skazanego za gwałt na młodej modelce.
  • Mężczyzna przed kilkoma laty miał być znaną postacią w świecie polskiego show-biznesu.
  • Mężczyzna ukrywał się w Toruniu. Miał żyć w mieszkaniu, z którego niemal nie wychodził.
Tomasz K. został skazany za gwałt na młodej modelce w maju 2025 r. Nigdy nie stawił się do odbycia kary, więc Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał za fotografem list gończy.

"48-letni mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości jeszcze kilka lat temu cieszył się dużą popularnością wśród gwiazd i w środowisku modelingowym. Wykorzystywał swoją pozycję, obiecując karierę młodym dziewczynom, które chciały zaistnieć w świecie modelingu" - podała małopolska policja.

    Podczas jednej z sesji zdjęciowych doszło do przestępstwa. Sprawca umówił się z młodą kobietą w jednym z warszawskich hoteli. Oferował kobiecie sesję zdjęciową, jednak podczas spotkania doszło do gwałtu. Po tym, jak kobieta zgłosiła sprawę policji, mężczyzna usłyszał wyrok skazujący. Następnie zniknął.

    Poszukiwany fotograf Tomasz K. zatrzymany w Toruniu. "Był zaskoczony"

    W grudniu, po wydaniu listu gończego, sprawę podjęli policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, tzw. łowcy głów.

    Na podstawie analizy akt sprawy i nowych informacji ustalili, że 48-latek może ukrywać się w województwie warmińsko-mazurskim. Zatrzymania dokonano 20 stycznia w Toruniu.

    "Mężczyzna zaszył się w mieszkaniu, z którego nie wychodził. Był zaskoczony, gdy przed drzwiami zjawili się policjanci" - poinformowała policja.

    Został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Odbędzie tam zasądzoną karę 3,5 roku pozbawienia wolności.

