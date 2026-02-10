W skrócie Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym 48-letniego fotografa Tomasza K. skazanego za gwałt na młodej modelce.

Mężczyzna przed kilkoma laty miał być znaną postacią w świecie polskiego show-biznesu.

Mężczyzna ukrywał się w Toruniu. Miał żyć w mieszkaniu, z którego niemal nie wychodził.

Tomasz K. został skazany za gwałt na młodej modelce w maju 2025 r. Nigdy nie stawił się do odbycia kary, więc Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał za fotografem list gończy.

"48-letni mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości jeszcze kilka lat temu cieszył się dużą popularnością wśród gwiazd i w środowisku modelingowym. Wykorzystywał swoją pozycję, obiecując karierę młodym dziewczynom, które chciały zaistnieć w świecie modelingu" - podała małopolska policja.

Podczas jednej z sesji zdjęciowych doszło do przestępstwa. Sprawca umówił się z młodą kobietą w jednym z warszawskich hoteli. Oferował kobiecie sesję zdjęciową, jednak podczas spotkania doszło do gwałtu. Po tym, jak kobieta zgłosiła sprawę policji, mężczyzna usłyszał wyrok skazujący. Następnie zniknął.

Poszukiwany fotograf Tomasz K. zatrzymany w Toruniu. "Był zaskoczony"

W grudniu, po wydaniu listu gończego, sprawę podjęli policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, tzw. łowcy głów.

Na podstawie analizy akt sprawy i nowych informacji ustalili, że 48-latek może ukrywać się w województwie warmińsko-mazurskim. Zatrzymania dokonano 20 stycznia w Toruniu.

"Mężczyzna zaszył się w mieszkaniu, z którego nie wychodził. Był zaskoczony, gdy przed drzwiami zjawili się policjanci" - poinformowała policja.

Został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Odbędzie tam zasądzoną karę 3,5 roku pozbawienia wolności.

