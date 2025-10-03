W komunikacie opublikowanym w czwartek późnym wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że polscy obywatele z flotylli Sumud, zatrzymani przez władze izraelskie "są bezpieczni", a konsul RP udzieli im pomocy "w granicach prawa i realiów działań wojennych".

"Ponawiamy jednocześnie apel o powstrzymanie się od podróży do miejsc objętych konfliktem zbrojnym" - wezwało MSZ.

Izrael zatrzymał aktywistów flotylli Sumud, wśród nich Polacy. MSZ reaguje

Resort spraw zagranicznych zapewnił, że od momentu uzyskania informacji o zatrzymaniu polskich obywateli monitoruje rozwój sytuacji.

"W celu analizy możliwych działań od zeszłego tygodnia w MSZ regularnie spotyka się zespół zarządzania kryzysowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Izraela, ambasadą Izraela w Warszawie oraz innymi państwami zaangażowanymi w sprawę" - wyjaśniło MSZ.

Ministerstwo podkreśliło, że "po uzyskaniu informacji o zatrzymaniu jednostek z Polakami na pokładzie konsul udał się do portu Aszdod, gdzie przewożeni są uczestnicy flotylli".

"Troje obywateli RP, zatrzymanych przez władze izraelskie, otrzyma pomoc konsularną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. MSZ pozostaje również w kontakcie z rodzinami zatrzymanych" - poinformowano.

"Świadomie zdecydowali o kontynuowaniu rejsu". MSZ zabrał głos ws. Polaków

W komunikacie dodano, że przedstawiciele MSZ "wielokrotnie kontaktowali się z przedstawicielami flotylli, jak i jej uczestnikami, ostrzegając przed ryzykami i konsekwencjami udziału w tym przedsięwzięciu".

"Troje obywateli RP świadomie zdecydowało o kontynuowaniu rejsu, mimo tych ostrzeżeń" - stwierdzono.

Przypomniano też, że Polska uznała państwowość Palestyny w 1988 roku.

"Gościmy w Warszawie ambasadę Autonomii Palestyńskiej, a nasz kraj jest domem dla licznej palestyńskiej diaspory. Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, zakładającym istnienie zarówno państwa palestyńskiego, jak i Izraela. Wspieramy proces pokojowy, którego celem jest zakończenie działań zbrojnych i cierpień ludności cywilnej. Jak informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach wspieramy Palestynę również finansowo, poprzez wpłaty do budżetów wyspecjalizowanych agencji ONZ i w ramach programów dwustronnych" - czytamy na stronie MSZ.

Flotylla Sumud zatrzymana przez Izrael. Płynęła z pomocą do Gazy

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie łodzie, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.

