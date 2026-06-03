W skrócie Pani Klaudia została ewakuowana medycznie z Chin do Polski i jest już pod opieką lekarzy we Wrocławiu.

Podczas ewakuacji największym wyzwaniem były chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu.

Polski rząd zaangażował się w akcję ratunkową, a zgromadzone przez bliskich środki zostaną przeznaczone na rehabilitację.

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Specjalna maszyna wylądowała w środę przed godz. 16 na wrocławskim lotnisku.

"Ewakuacja medyczna z Chin zakończona. Pani Klaudia jest już pod opieką lekarzy w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu" - napisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk podziękował przy tej okazji wszystkim, którzy byli zaangażowani w akcję transportu 24-latki do Polski. "Wierzę, że Pani Klaudia pod opieką lekarzy z wrocławskiego szpitala, szybko wróci do zdrowia i będzie mogła wrócić do Rodziny i bliskich" - dodał.

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Ewakuacja Polki z Pekinu. Kosiniak-Kamysz: Samolot wylądował

Samolot z 24-latką, jej mamą oraz lekarzami na pokładzie wystartował z Pekinu w środę rano.

"Kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy" - pisał wówczas szef MON.

Wcześniej wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski przekazał, że największym wyzwaniem podczas ewakuacji medycznej 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w pekińskim szpitalu, okazały się chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu.

Sprawa polskiej studentki miała zostać poruszona na najwyższym szczeblu dyplomatycznym.

24-letnia Klaudia wróciła do Polski. Trafiła do szpitala we Wrocławiu

"Zgoda na przelot i lądowanie polskiego samolotu rządowego została wydana przez stronę chińską bardzo szybko. Miałem okazję osobiście podziękować za to mojej chińskiej odpowiedniczce, wiceministrze spraw zagranicznych Hua Chunying, podczas naszych wczorajszych rozmów" - mówił we wtorek Bartoszewski.

24-letnia Klaudia, która skończyła w Polsce licencjat z sinologii, a następnie kontynuowała studia w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika - autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy.

Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd, a środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju.





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