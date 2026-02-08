"Fenomen" Konfederacji. Politolog wskazuje na konkretną grupę

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Fenomen Konfederacji (...) jest w olbrzymim stopniu efektem utworzenia gimnazjów - ocenił politolog Rafał Chwedoruk. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" dodał też, że "wśród roczników, które kończyły gimnazja, rozpoczął się i wciąż trwa marsz Janusza Korwin-Mikkego i Konfederacji ku masowej popularności".

Grupa elegancko ubranych osób stojąca przed niebieskim tłem z logo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, mężczyzna na pierwszym planie przemawia do mikrofonu, pozostali zwróceni są przodem do kamery.
Co wpłynęło na fenomen Konfederacji? Politolog Rafał Chwedoruk wskazuje Pawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Politolog Rafał Chwedoruk stwierdził, że fenomen Konfederacji jest w dużej mierze efektem utworzenia gimnazjów.
  • Chwedoruk wskazał, że wśród roczników kończących gimnazja trwa wzrost popularności Janusza Korwin-Mikkego i Konfederacji.
  • Politolog odniósł się również do kandydatury Karola Nawrockiego na prezydenta i możliwości prawicowej koalicji po wyborach w 2027 roku.
Politolog dr hab. prof. UW Rafał Chwedoruk udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej", w którym mówił m.in. o środowiskach, które popierają Konfederację.

Ocenił również, co - jego zdaniem - wpłynęło na zainteresowanie tą partią.

Fenomen Konfederacji? Politolog wskazuje na gimnazja

- Fenomen Konfederacji, trochę libertariańskiej, trochę konserwatywnej, trochę nacjonalistycznej, trochę ultrarynkowej jest w olbrzymim stopniu efektem utworzenia gimnazjów - stwierdził Chwedoruk.

Dodał przy tym, że "kto chodził do gimnazjum, ten zrozumiał, że życie społeczne jest dżunglą".

    Politolog, dopytywany przez dziennikarkę o to, czy rzeczywiście gimnazja napędzały sympatyków prawicy, stwierdził, że należy spojrzeć na liczby.

    - Wśród roczników, które kończyły gimnazja, rozpoczął się i wciąż trwa marsz Janusza Korwin-Mikkego i Konfederacji ku masowej popularności i sukcesom wyborczym - powiedział Rafał Chwedoruk.

    Koalicja Konfederacji z PiS możliwa? Spoiwem może być Karol Nawrocki

    W obszernym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" politolog mówił także o prezydencie Karolu Nawrockim. Jak stwierdził, jego kandydatura na ten urząd w zeszłorocznych wyborach dowodzi, żePrawo i Sprawiedliwość "dostosowuje się do zmian w życiu społecznym".

    - Jego pierwszym celem będzie pewnie ewentualne skomponowanie pod jego egidą prawicowej koalicji po wyborach w 2027 r. Z perspektywy polityków Konfederacji koalicja z PiS pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim byłaby bardzo trudna. A dzięki udziałowi Karola Nawrockiego byłaby to koalicja z PiS i zarazem nie z PiS - ocenił.

    Dopytywany o to, czy obecność prezydenta Nawrockiego w tym schemacie byłaby swego rodzaju "alibi dla Konfederacji, że nie sprzymierza się z partią, którą latami krytykowała", Chwedoruk stwierdził, że można tak powiedzieć.

    - Jarosław Kaczyński i jego zaplecze trafnie zdiagnozowali sytuację, uznając, że Karol Nawrocki, mimo kontrowersyjnej przeszłości, paradoksalnie będzie łatwiejszy do zaakceptowania dla olbrzymiej części niezaangażowanych politycznie wyborców niż niebudzący takich emocji Rafał Trzaskowski - dodał politolog.

