Jakub Wojciechowski

O ociepleniu z ubiegłego tygodnia możemy zapomnieć. Do Polski wróciły siarczyste mrozy, które w poniedziałek opanują cały kraj. Miejscami w ciągu dnia będzie -11 stopni, a ujemne temperatury zanotujemy nawet na zachodzie, gdzie w ubiegłych dniach było powyżej zera. Nie zabraknie też opadów śniegu, zwłaszcza na południu kraju.

Pług śnieżny odśnieża plac miejski, w tle historyczna zabudowa, chodnik przykryty śniegiem, po prawej stronie kobieta przechodzi przez ulicę, w rogu widoczna mapa Polski z prognozą mroźnych temperatur.
Opady śniegu w weekend w Krakowie. W poniedziałek na południu i zachodzie znowu sypnie. W całym kraju dzień będzie mroźnyJakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Pierwsze godziny nowego tygodnia okazały się bardzo zimne. W Kętrzynie o godz. 7:00 było -20,5 st. C, a przy samym gruncie tam oraz w Olsztynie zanotowano -26 stopni Celsjusza - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Również w ciągu dnia miejscami będzie panował dwucyfrowy mróz.

Felix przynosi silny mróz. Cała Polska na minusie

Po cieplejszych dniach, podczas których notowaliśmy temperatury przekraczające 10 stopni powyżej zera musimy na nowo przyzwyczaić się do zimowych, mroźnych warunków.

Zmiany w pogodzie, czyli powrót silnych mrozów, z jednoczesną spokojną aurą to zasługa wyżu Felix, który wpłynie na aurę w praktycznie całym kraju. W centrum i na północnym wschodzie będzie przeważnie spokojnie i słonecznie.

Mniej przyjemnie będzie na zachodzie, gdzie pojawi się więcej chmur. Wrócą opady śniegu, których można się spodziewać przede wszystkim na południowym zachodzie i południu. Miejscami pokrywa śnieżna może się tam zwiększyć o 4 do 8 cm.

Prognoza pogody dla Polski ukazująca strefy opadów zaznaczone na fioletowo i jasnozielono oraz rozkład temperatur. Główne miasta i granice krajów są wyraźnie oznaczone, dominują opady na zachodzie kraju.
W poniedziałek opadów śniegu można się spodziewać przede wszystkim na zachodzie i południowym zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Najzimniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą -11 stopni Celsjusza. W centrum będzie około -4, zaś na zachodzie i południu można się spodziewać maksymalnie -2, -1 st. C.

Mapa anomalii temperatury w Polsce i części Europy Środkowej, ukazująca znaczne ochłodzenie i obszary silnych mrozów oznaczone intensywnymi odcieniami fioletu i różu, szczególnie w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Na mapie znajdują się nazwy mi...
Arktyczne powietrze napływa do Polski od północnego wschodu. Na Suwalszczyźnie w ciągu dnia może panować dwucyfrowy mrózWXChartsmateriał zewnętrzny

W większości kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na wyżej położonych terenach powieje mocniej. Na terenach podgórskich Karpat synoptycy spodziewają się podmuchów do 55 km/h, a wysoko w tych górach do 65. W wyższych partiach Sudetów porywy osiągną do 70 km/h, wiatr będzie też powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

    Noc z mrozem i gołoledzią. Mogą też pojawić się mgły

    Po mroźnym, zimowym dniu czeka nas jeszcze zimniejsza noc. Po zmroku temperatury zdecydowanie spadną i na północnym wschodzie sięgną -17 stopni. W centrum będzie -10, a na południowym zachodzie do -2 stopni Celsjusza.

    Wciąż może padać śnieg, choć na południowym zachodzie miejscami możliwe będą również opady deszczu ze śniegiem, które lokalnie mogą zamarzać i powodować gołoledź. Do tego dojdzie mgła, która miejscami na zachodzie może ograniczać widzialność do 200 metrów.

