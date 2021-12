Fatalna jakość powietrza w Polsce. Smog w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu

Kraków, Wrocław, Warszawa i Poznań to cztery Polskie miasta, które we wtorek, 14 grudnia znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Rano Kraków zajmował niechlubne pierwsze miejsce. Około godz. 13 znalazł się już na piątym. Wysoko, bo na ósmym miejscu, był też Wrocław. Jak widać, problem smogu w Polsce wciąż jest obecny.

Smog zabija. Rocznie 40 tys. osób

Najlepszą ochroną przed smogiem jest unikanie przebywania na zewnątrz. Zanieczyszczenie powietrza wpływa fatalnie na nasze zdrowie. Na działanie smogu najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci. Smog przyczynia się rocznie do przedwczesnych śmierci ponad 40 tysięcy ludzi w Polsce.

Smog na Dolnym Śląsku

Aktywiście z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego również informują w swoich mediach społecznościowych o złej jakości powietrza w regionie. Okazuje się jednak, że od pewnego czasu milczeli na ten temat bo, tak "umówili się z prezydentem".



Do układu przyznali się sami, pisząc na Facebooku: "Przez chwilę nawet w globalnych rankingach smogu byliśmy tego wieczoru w pierwszej dziesiątce / ale zgodnie z z umową, którą z nami zawarł Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk obiecaliśmy tym nie epatowąć - jednak pod warunkiem, że miasto będzie o smogu realnie informować. A waszym zdaniem Wrocław informuje o zagrożeniach smogowych w sposób wystarczający? Dajcie nam znać" - napisali.

Smog w kraju. "Zaniedbania rządu"

"Potężny smog na południu Polski, to potężne zaniedbanie rządu Mateusza Morawieckiego, który odpuścił walkę o czyste powietrze. Program Czyste Powietrze to pozytywny wyjątek, ale za mało, żeby wygrać walkę ze smog" - pisze na Twitterze Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.



Czym jest smog?

Termin "smog" powstał z połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym) oraz fog (mgła). Jak czytamy na stronie krakowskiego Alarmu Smogowego, smog jest, najprościej mówiąc, nienaturalnym i niebezpiecznym zjawiskiem, podczas którego występuje połączenie znacznego zanieczyszczenia powietrza oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń. Najbardziej zagrożone smogiem są tereny położone w dolinach bądź innych zagłębieniach terenu, utrudniających rozprzestrzenianie się szkodliwych substancji w powietrzu.

