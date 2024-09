W trakcie spotkania sztabu kryzysowego we Wrocławiu szef rządu ujawnił, że służby mają informacje o podejrzanym mężczyźnie, który pojawia się w różnych lokalizacjach , gdzie trwają prace zabezpieczające wały przeciwpowodziowe.

- Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzone wały. Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie - stwierdził Tusk.