W skrócie Komenda Główna Policji zdementowała doniesienia o udziale niemieckich funkcjonariuszy przy Trybunale Konstytucyjnym, zapewniając, że służbę pełnią tam wyłącznie polskie służby.

Policja i MSWiA zdementowały informacje o fałszywym rozkazie dotyczącym pełnej gotowości oddziałów prewencji, apelując o nierozpowszechnianie nieprawdziwych treści w sieci.

Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

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Po ostatnich wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że wśród policjantów zabezpieczających rejon Trybunału brali udział funkcjonariusze z Niemiec. Z kolei związany z Ordo Iuris prawnik Bartosz Lewandowski sugerował "nadzwyczajną reprezentację ludzi mówiących po niemiecku" wśród zebranych w okolicy TK.

Dariusz Matecki poinformował w poniedziałek za pośrednictwem platformy X, że w związku z podobnymi doniesieniami zwrócił się z zapytaniem do służb za Odrą.

"Z uwagi na publiczne sugestie, że w siłowym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego mogli brać udział policjanci z Niemiec, wysłałem zapytania do niemieckiego MSWiA oraz jednostek policji w całych Niemczech" - poinformował poseł PiS.

Policjanci z Niemiec pod TK? Zdecydowana odpowiedź KGP

Do sprawy odniosła się Komenda Główna Policji. "Informujemy, że podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego służbę pełnią wyłącznie funkcjonariusze polskiej Policji. Nie uczestniczyli w zabezpieczeniu funkcjonariusze Policji innych państw" - podano w komunikacie.

Policja zaapelowała o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. "Prosimy o opieranie się na faktach" - podano.

"Fałszywy rozkaz". Reakcja policji i MSWiA

KGP opublikowała też komunikat w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej "zdjęcia fałszywego rozkazu", który miał dotyczyć "utrzymania oddziałów prewencji w pełnej gotowości". Rzekomy rozkaz miał wydać zastępca komendanta głównego.

Jak wyjaśniano, do komend wojewódzkich trafił w formie pisma opublikowany wczoraj w mediach społecznościowych komunikat, dementujący inne fałszywe informacje krążące w sieci.

"Apelujemy o niewprowadzanie w błąd i niepowielanie niesprawdzonych treści" - napisali funkcjonariusze.

Sprawę skomentowała też rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która również podkreśliła, że zdjęcie rzekomego rozkazu jest fałszywe.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Spór w Trybunale Konstytucyjnym nasilił się. Poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie ich immunitetów. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona "osobą kierującą TK". Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do kraju i wszedł do siedziby TK.

W związku z sytuacją w TK, w sobotę prezydent odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych. Prezydentowi proponowano m.in. reset Trybunału, przedstawiono także koncepcję utworzenia rządu technicznego. W sobotę premier Donald Tusk wygłosił orędzie, w którym wykluczył kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.



