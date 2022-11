Fałszywe sklepy z węglem. PGG zawiadomiła służby

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

Oszuści wykorzystują kryzys energetyczny i zakładają fałszywe strony podobne do e-sklepu Polskiej Grupy Górniczej. Ich adresy mają zmylić potencjalnych klientów. "To nowy sposób oszustów, aby was okraść!" - ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Z kolei PGG zgłosiła sprawę na policję.

Zdjęcie Witryny fikcyjnych sklepów z węglem są podobne do oficjalnej strony Polskiej Grupy Górniczej / Karol Makurat/REPORTER / East News