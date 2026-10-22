Fałszywe informacje o specjalnych "oświadczeniach". MSWiA ostrzega rodziców

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

"To podręcznikowa kampania dezinformacyjna, której celem jest wywołanie niepokoju i strachu wśród rodziców" - ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. W sieci pojawiają się fałszywe informacje o konieczności składania w szkołach specjalnych oświadczeń dotyczących postępowania podczas alarmów. Resort wyjaśnia, co przewidują obowiązujące procedury.

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Dwóch policjantów w kamizelkach odblaskowych patrzy na budynek; na pierwszym planie rower i znak fake news przekreślający dokument
MSWiA ostrzega przed dezinformacjąKarolina Gałecka / X / Adam BurakowskiEast News

W skrócie

  • W sieci pojawiły się fałszywe informacje sugerujące konieczność składania przez rodziców specjalnych oświadczeń dotyczących postępowania podczas alarmów w szkołach.
  • MSWiA wyjaśnia, że w przypadku alarmu dzieci pozostają pod opieką szkoły lub przedszkola w wyznaczonym schronieniu, a rodzice nie powinni po nie przychodzić.
  • Procedura obowiązująca w takich sytuacjach nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń przez rodziców i nie przewiduje przekazywania dzieci osobom nieupoważnionym.
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Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w opublikowanym na platformie X komunikacie zaapelowała o ostrożność wobec krążących w internecie informacji. Jak podkreśliła, fałszywe wpisy sugerują, że rodzice muszą rzekomo zabezpieczyć swoje prawa i odpowiedzialność za dziecko poprzez składanie specjalnych oświadczeń.

"W sieci krążą dezinformujące wpisy nakłaniające rodziców do składania oświadczeń w szkołach w sprawie postępowania podczas włączenia syren alarmowych" - napisała, dołączając przykład fałszywego, rozpowszechnianego pisma.

"To podręcznikowa kampania dezinformacyjna, której celem jest wywołanie niepokoju i strachu wśród rodziców" - napisała Gałecka.

Duży czerwony napis 'FAKE NEWS' nałożony na dokument z oświadczeniem dotyczącym braku zgody na wywóz dziecka poza teren szkoły.
Przykładowy zrzut ekranu fałszywego oświadczenia, które pojawiło się w sieciX / Karolina Gałeckamateriały prasowe

Alarmy w szkołach. MSWiA wyjaśnia zasady postępowania

Jak przypomniała rzeczniczka, procedura dotycząca zachowania podczas zagrożenia atakiem z powietrza w placówkach oświatowych została przekazana 21 września wojewodom i Ministerstwu Edukacji Narodowej. Zgodnie z jej zapisami podczas alarmu dzieci pozostają pod opieką szkoły lub przedszkola, w wyznaczonym miejscu schronienia.

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MSWiA zaznacza, że rodzice nie powinni ruszać po dzieci w trakcie alarmu. Zagrożenie obejmuje cały obszar objęty ostrzeżeniem, a osoby przemieszczające się mogą narazić się na niebezpieczeństwo. Drogi mogą być zamknięte, a służby prowadzić działania ratownicze - wskazała Gałecka.

Dzieci powinny pozostać pod opieką nauczycieli w bezpiecznym miejscu. Nie należy wyprowadzać ich na otwartą przestrzeń podczas alarmu.

MSWiA: Nie trzeba składać specjalnych oświadczeń

Resort podkreśla, że procedura nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń w celu "zabezpieczenia się" przed jej stosowaniem. Nie nakazuje również przewożenia dzieci autobusami ani przekazywania ich osobom nieupoważnionym.

Opuszczenie budynku powinno nastąpić wtedy, gdy służby lub właściwe organy wydadzą takie polecenie i wskażą bezpieczną drogę.

"Działania ratujące życie i zdrowie nie naruszają praw rodzicielskich, a za dziecko i jego bezpieczeństwo w godzinach zajęć odpowiada szkoła" - przypomniała Karolina Gałecka.

MSWiA apeluje, by w sytuacjach kryzysowych kierować się sprawdzonymi informacjami, zachować spokój i stosować się do obowiązujących procedur.

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