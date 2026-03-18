W skrócie Cztery placówki oświatowe w Poznaniu otrzymały wiadomości e-mail dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych, a w jednej szkole przeprowadzono ewakuację.

Policja sprawdziła zgłoszone miejsca i nie stwierdziła zagrożenia; za fałszywe alarmy bombowe grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Podobne maile zostały także wysłane do około 200 szkół i przedszkoli w Warszawie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podkom. Łukasz Paterski przekazał w rozmowie z Interią, że do zdarzenia doszło w środę. Alarmy dotyczyły przedszkola, szkoły oraz dwóch uniwersytetów.

Z relacji oficera prasowego wynika, że ze względu na "niską wiarygodność" wiadomości nie podjęto decyzji o ewakuacji tych budynków. - Nie rekomendowaliśmy ewakuacji tych budynków, a maile dotyczyły podłożenia ładunków wybuchowych - przekazał Interii.

- W jednej szkole dyrekcja, pomimo naszej rekomendacji, zdecydowała się na ewakuację uczniów - dodał przedstawiciel poznańskiej komendy.

Poznań. Placówki edukacyjne otrzymały wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych

Podkomisarz Paterski przekazał także, że policja udała się na miejsce, aby sprawdzić bezpieczeństwo w placówkach, których dotyczyły wiadomości. - Zagrożenia nie było. My to oczywiście sprawdzamy, ale zagrożenia nie ma - zaznaczył.

Oficer prasowy KMP w Poznaniu przypomniał przy tym, że "osoby, które decydują się na takie fałszywe alarmy bombowe, wykorzystują siłę mediów do tego, żeby zdobyć poklask i wzbudzić strach oraz niepokój".

- Osobie, która decyduje się na zawiadomienie o takim fałszywym zagrożeniu, grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności - dodał.

Warszawa. Wiadomość zostały również wysłane do szkół w stolicy

Do podobnego zdarzenia doszło również w Warszawie. Tam także placówki edukacyjne otrzymały wiadomości o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych.

- Maile zostały rozesłane, ale od razu informuję, że my jako jednostka nie udzielamy większych informacji ze względu na fakt, iż interwencje zostały niepotwierdzone - poinformował w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska poinformowała "Super Express", że w przypadku stolicy alarmy bombowe dotyczyły około 200 szkół i przedszkoli. Nie udzieliła ona jednak dodatkowych informacji w tej sprawie.

