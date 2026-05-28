W skrócie Cztery osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, a obecnie prowadzone są przesłuchania i możliwe są kolejne działania.

Jedna z zatrzymanych osób była już wcześniej tymczasowo aresztowana w podobnej sprawie, a sąd uznał, że jej groźby miały charakter fantazyjny.

W maju służby odnotowały 12 interwencji po zgłoszeniach o zagrożeniu, dotyczących między innymi polityków i znanych osób.

W czwartek Donald Tusk podczas rozmowy z TVN24 oznajmił, że zatrzymano czwartą osobę w związku ze sprawą fałszywych alarmów. Premier nie wykluczył kolejnych działań w tej sprawie.

Informacje o tym potwierdziła także rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Sprawa dotyczy m.in. zdarzeń z maja tego roku, kiedy to do służb wpłynęły fałszywe zgłoszenia dotyczące "podłożenia ładunków wybuchowych lub zagrożenia zdrowia i życia".

Fałszywe alarmy. Jeden z zatrzymanych był już w areszcie

W czwartek Onet podał nowe informacje na temat jednego z zatrzymanych. Portal ustalił, iż jeszcze przed zatrzymaniem w sprawie serii fałszywych alarmów wobec mężczyzny - Wiktora P. rozpoczęło się śledztwo, w którym ma 12 zarzutów.

Interia potwierdziła te informacje. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros przekazała nam, że mężczyzna przebywał już w areszcie tymczasowym w takiej samej sprawie. - Sąd jednak ten areszt uchylił - przekazała prokurator.

Rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z TVN24 podkreśliła, iż osoby dopuszczające się takich fałszywych zgłoszeń działają w zorganizowanej grupie.

- Te wcześniejsze osoby zatrzymane miały związek z akcja dotyczącą Telewizji Republika, jej redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Natomiast co dwóch ostatnich zatrzymanych osób to będzie już ustalała prokuratura - oznajmiła Gałecka.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska w rozmowie z Onetem przekazała, iż " w uzasadnieniu wskazano, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego".

Jak dodała, Wiktor P. przez pół roku siedział w areszcie, ale w kwietniu 2025 roku został zwolniony, bo sąd uznał m.in., że jego groźby miały "charakter fantazyjny".

Śledztwo ws. fałszywych zgłoszeń wobec polityków

MSWiA informowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi "czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia".

W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w sobotę nieustalona osoba, za pośrednictwem aplikacji Alarm 112, dokonała zgłoszenia z ustalonego numeru telefonu.

Policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej. Interwencja okazała się bezpodstawna; uznano ją za próbę wprowadzenia służb w błąd.

Policja interweniowała również przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Sprawę nagłośnił w poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Według jego relacji zgłoszenie miało dotyczyć rzekomego podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie na terenie nieruchomości prezesa PiS.





