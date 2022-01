W poniedziałek 10 stycznia rano Żandarmeria Wojskowa dokonała zatrzymań pięciu osób, które podejrzewane są o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wystawianie fałszywych dokumentów, potwierdzających szczepienie przeciw COVID-19.





Poznań. Żołnierze fałszowali paszporty covidowe? Są zatrzymania

- Zatrzymania dotyczyły czterech województw: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wśród tych pięciu zatrzymanych osób mamy dwóch żołnierzy i trzech cywilów - przekazał w rozmowie z Interią płk Bartosz Okoniewski z Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



Potwierdzałoby to wcześniejsze ustalenia mediów. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal rmf24.pl, dwaj zatrzymani żołnierze mieli służyć w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu oraz w 1. Pułku Saperów w Brzegu.



Poznań. Fałszowali paszporty covidowe? Grożą im poważne konsekwencje

Jak potwierdził płk Okoniewski, prokuratura bada sprawę pięciu zatrzymanych, którzy podejrzewani są o wystawianie fałszywych paszportów covidowych. Osoby te jeszcze dziś najprawdopodobniej zostaną przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie zostaną przesłuchane.



Wspomnianym osobom grozi od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności. Chodzi o art. 229 Kodeksu Karnego, który mówi: "Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".