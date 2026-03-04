W skrócie Blisko 1800 kontroli i prawie 140 zatrzymań cudzoziemców w Polsce przeprowadzono w ramach wspólnej akcji Straży Granicznej i polskiej policji.

W ponad 130 przypadkach wszczęto postępowania o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu, najczęściej z powodu nielegalnego pobytu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Lokalne oddziały Straży Granicznej, takie jak Śląski i Bieszczadzki, przekazały informacje o wydanych decyzjach zobowiązujących do opuszczenia Polski oraz deportacjach.

"Blisko 1800 kontroli i prawie 140 zatrzymań w całej Polsce to efekt wspólnej akcji Straży Granicznej i polskiej policji" - napisał na portalu X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Jak dodał, celem akcji polskich służb było "sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce". "Wszczęto także 130 postępowań o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu" - wskazał polityk.

Deportacje cudzoziemców z Polski. Marcin Kierwiński podał dane

O wycelowanej w cudzoziemców akcji poinformowały także w osobnych wpisach Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, oraz sama Straż Graniczna.

"Skuteczne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji! Ponad 700 funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadziło ogólnopolską akcję wymierzoną w nielegalną migrację (...). Konsekwentnie dbamy o bezpieczeństwo i porządek prawny w Polsce" - poinformowała służba.

Wśród sprawdzonych osób największą grupę stanowili obywateleUkrainy, których było ponad 640, Kolumbii - ponad 250 osób oraz Nepalu - 125 osób. W ponad 130 przypadkach wszczęto postępowania o zobowiązanie do powrotu.

"W blisko 110 przypadkach powodem był nielegalny pobyt, w ponad 20 zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa" - czytamy w komunikacie.

Nielegalny pobyt w Polsce. Akcja Straży Granicznej

Regularne akcje wymierzone w osoby nielegalnie przebywające w Polsce przeprowadzają także funkcjonariusze lokalnych oddziałów Straży Granicznej.

W styczniu Śląski Oddział SG przekazał informację o wydaniu 400 decyzji o nakazie opuszczenia Polski. Od początku 2026 roku przeprowadzono deportację 33 osób.

Podobną intensywność działań kontrolnych wykazuje Bieszczadzki Oddział SG. Tylko w 2026 roku funkcjonariusze na Podkarpaciu skontrolowali legalność pobytu prawie 600 cudzoziemców. Choć skala przymusowych wydaleń jest tam mniejsza niż na Śląsku, to 30 osób otrzymało decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski.

