Alerty obowiązują od niedzieli, od godz.12, do poniedziałkowego wieczoru.

Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna wyniesie w niedzielę od 20°C, 21°C na północnym wschodzie i w rejonie Wybrzeża, około 27°C w centrum do 30°C, 32°C na zachodzie.

W dzień zachmurzenie będzie na ogół małe. Jedynie we wschodniej połowie kraju okresami umiarkowane, a na wschodzie i południowym wschodzie duże. Tam mogą wystąpić słabe opady deszczu.

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, tylko nad ranem na północnym zachodzie oraz zachodzie możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie możliwe też burze.

Temperatura minimalna od 9°C, 10°C na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, około 15°C w centrum do 18°C, 19°C na zachodzie.

W poniedziałek upały nie ustaną, przesuną się za to w głąb kraju. W wielu miejscach temperatura przekroczy 32 st. C. W najcieplejszych miejscach może sięgnąć nawet 33−34 st. C.