W skrócie W Sejmie posłowie dyskutowali o porodzie, który odbył się na SOR-ze w Leżajsku po zamknięciu lokalnego oddziału położniczego.

Przedstawiciele PiS oskarżyli rząd o masowe zamykanie porodówek i pogorszenie opieki okołoporodowej.

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski wyjaśnił, że rozporządzenie przewiduje porody na SOR-ach tylko w nagłych sytuacjach, a zamykanie oddziałów położniczych wynika także z decyzji samorządów i zmian demograficznych.

- Mamy do czynienia z prawdziwym dramatem, piekłem kobiet. Nie wyobrażamy sobie, żeby kobiety mogły rodzić na SOR-ach - mówiła w czwartek w Sejmie poseł PiS Urszula Rusecka.

Parlamentarzyści zadawali pytania przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia po doniesieniach mediów o porodzie, który odbył się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Leżajsku (woj. podkarpackie).

Sytuacja miała podstawy prawne w związku z rozporządzeniem resortu zdrowia. Od stycznia położne mogą dyżurować na SOR-ach i izbach przyjęć.

PiS oskarża rząd o zamykanie porodówek. "Przeprowadzacie zły eksperyment"

Urszula Rusecka oskarżyła w Sejmie koalicję rządzącą o masowe zamykanie porodówek w Polsce. Jak tłumaczyła, od grudnia 2023 roku zamknięto 42 takie placówki. - Przeprowadzacie zły eksperyment na noworodkach, na kobietach - zaznaczyła.

Wiceminister Tomasz Maciejewski odpowiedział na stawiane oskarżenia. - Rozporządzenie nie przenosi porodów na SOR. Wprowadza wydzielone, wyposażone pokoje narodzin tylko na nagłe i rzadkie sytuacje - przekazał.

- Świadczenie realizuje się w osobnym pomieszczeniu z katalogiem sprzętu, jak na sali porodowej - podkreślił Maciejewski i dodał: - Lokalizacja przy izbie przyjęć to tylko lokalizacja dla zespołu ratownictwa medycznego i dla karetki, a nie miejsce porodu.

Przyjmowanie porodu w budynku SOR ma - zdaniem wiceministra - charakter incydentalny, "tylko wtedy, kiedy zaawansowanie porodu fizjologicznego uniemożliwia dalszy transport do oddziału ginekologiczno-położniczego".

- Prawdą jest, że zamykają się oddziały położnicze. Wynika to z sytuacji demograficznej, jak również podjętych decyzji przez samorządy - przyznał Tomasz Maciejewski.

Głośna dyskusja w Sejmie. "Cofacie opiekę okołoporodową o 20 lat"

Po wystąpieniu wiceministra głos zabrała inna przedstawicielka PiS, Barbara Bartuś. - Zamiast walczyć o to, żeby się dzieci rodziły, to wy dzisiaj straszycie, bo Polki są tym (możliwością rodzenia w budynku SOR-u - red.) wystraszone - przekonywała.

- Tym rozporządzeniem cofacie o 20 lat opiekę okołoporodową. Dlaczego to robicie kobietom? - dopytywała polityk.

W odpowiedzi na ten zarzut wiceminister Maciejewski przekazał, że obecne kierownictwo resortu zdrowia "wprowadza nowy standard opieki okołoporodowej". - Znakomicie poprawia kobietom rodzącym warunki ich porodu, zapewniając im znieczulenie, godne warunki do rodzenia, dobrą opiekę i wsparcie w okresie ciąży - tłumaczył.

Tomasz Maciejewski protestował przed używaniem sformułowania, że "Polki będą rodzić na SOR-ach". - Tak, urodziła kobieta w SOR-ze w Poznaniu, w samym centrum miasta, ponieważ przyjechała, mówiąc, że ma dolegliwości bólowe brzucha i nie była ani razu w ciąży u lekarza - wyjaśnił.

Przedstawiciel resortu zdrowia bronił wydanego rozporządzenia. - Takie rozwiązania są stosowane w świecie. Jak państwo wiecie, w Norwegii szpitali położniczych jest na ich populację, nawet jakbyśmy to przeliczyli na naszą, dwa razy mniej niż jest w Polsce. Trudno powiedzieć, że Norwegia jest krajem, który nie dba o swoje kobiety i nie umożliwia im rodzenia - dodał.

Leżajsk. Kobieta urodziła na SOR-ze. Zawinić miał dyspozytor pogotowia

Jako pierwsze o zdarzeniu w Leżajsku informowało Radio Eska. Kobieta rodziła na SOR-ze rzekomo z powodu błędu dyspozytora pogotowia ratunkowego. Wcześniej w mieście zamknięto oddział położniczy.

Poród zakończył się szczęśliwie, a pacjentce pomogła dyżurująca położna. Kobieta i jej nowo narodzone dziecko zostali następnie przetransportowani do szpitala w Rzeszowie.

