Fala oskarżeń pod adresem rządu, poszło o poród na SOR-ze. "Piekło kobiet"
- Tym rozporządzeniem cofacie o 20 lat opiekę okołoporodową. Dlaczego to robicie kobietom? - pytała w Sejmie poseł PiS Barbara Bartuś. Debatę wywołało rozporządzenie resortu zdrowia tworzące w niektórych oddziałach SOR tzw. izby porodowe. Do porodu w takiej placówce doszło niedawno w Leżajsku. - Prawdą jest, że zamykają się oddziały położnicze. Wynika to z sytuacji demograficznej, jak również podjętych decyzji przez samorządy - tłumaczył wiceminister Tomasz Maciejewski.
W skrócie
- W Sejmie posłowie dyskutowali o porodzie, który odbył się na SOR-ze w Leżajsku po zamknięciu lokalnego oddziału położniczego.
- Przedstawiciele PiS oskarżyli rząd o masowe zamykanie porodówek i pogorszenie opieki okołoporodowej.
- Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski wyjaśnił, że rozporządzenie przewiduje porody na SOR-ach tylko w nagłych sytuacjach, a zamykanie oddziałów położniczych wynika także z decyzji samorządów i zmian demograficznych.
- Mamy do czynienia z prawdziwym dramatem, piekłem kobiet. Nie wyobrażamy sobie, żeby kobiety mogły rodzić na SOR-ach - mówiła w czwartek w Sejmie poseł PiS Urszula Rusecka.
Parlamentarzyści zadawali pytania przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia po doniesieniach mediów o porodzie, który odbył się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Leżajsku (woj. podkarpackie).
Sytuacja miała podstawy prawne w związku z rozporządzeniem resortu zdrowia. Od stycznia położne mogą dyżurować na SOR-ach i izbach przyjęć.
PiS oskarża rząd o zamykanie porodówek. "Przeprowadzacie zły eksperyment"
Urszula Rusecka oskarżyła w Sejmie koalicję rządzącą o masowe zamykanie porodówek w Polsce. Jak tłumaczyła, od grudnia 2023 roku zamknięto 42 takie placówki. - Przeprowadzacie zły eksperyment na noworodkach, na kobietach - zaznaczyła.
Wiceminister Tomasz Maciejewski odpowiedział na stawiane oskarżenia. - Rozporządzenie nie przenosi porodów na SOR. Wprowadza wydzielone, wyposażone pokoje narodzin tylko na nagłe i rzadkie sytuacje - przekazał.
- Świadczenie realizuje się w osobnym pomieszczeniu z katalogiem sprzętu, jak na sali porodowej - podkreślił Maciejewski i dodał: - Lokalizacja przy izbie przyjęć to tylko lokalizacja dla zespołu ratownictwa medycznego i dla karetki, a nie miejsce porodu.
Przyjmowanie porodu w budynku SOR ma - zdaniem wiceministra - charakter incydentalny, "tylko wtedy, kiedy zaawansowanie porodu fizjologicznego uniemożliwia dalszy transport do oddziału ginekologiczno-położniczego".
- Prawdą jest, że zamykają się oddziały położnicze. Wynika to z sytuacji demograficznej, jak również podjętych decyzji przez samorządy - przyznał Tomasz Maciejewski.
Głośna dyskusja w Sejmie. "Cofacie opiekę okołoporodową o 20 lat"
Po wystąpieniu wiceministra głos zabrała inna przedstawicielka PiS, Barbara Bartuś. - Zamiast walczyć o to, żeby się dzieci rodziły, to wy dzisiaj straszycie, bo Polki są tym (możliwością rodzenia w budynku SOR-u - red.) wystraszone - przekonywała.
- Tym rozporządzeniem cofacie o 20 lat opiekę okołoporodową. Dlaczego to robicie kobietom? - dopytywała polityk.
W odpowiedzi na ten zarzut wiceminister Maciejewski przekazał, że obecne kierownictwo resortu zdrowia "wprowadza nowy standard opieki okołoporodowej". - Znakomicie poprawia kobietom rodzącym warunki ich porodu, zapewniając im znieczulenie, godne warunki do rodzenia, dobrą opiekę i wsparcie w okresie ciąży - tłumaczył.
Tomasz Maciejewski protestował przed używaniem sformułowania, że "Polki będą rodzić na SOR-ach". - Tak, urodziła kobieta w SOR-ze w Poznaniu, w samym centrum miasta, ponieważ przyjechała, mówiąc, że ma dolegliwości bólowe brzucha i nie była ani razu w ciąży u lekarza - wyjaśnił.
Przedstawiciel resortu zdrowia bronił wydanego rozporządzenia. - Takie rozwiązania są stosowane w świecie. Jak państwo wiecie, w Norwegii szpitali położniczych jest na ich populację, nawet jakbyśmy to przeliczyli na naszą, dwa razy mniej niż jest w Polsce. Trudno powiedzieć, że Norwegia jest krajem, który nie dba o swoje kobiety i nie umożliwia im rodzenia - dodał.
Leżajsk. Kobieta urodziła na SOR-ze. Zawinić miał dyspozytor pogotowia
Jako pierwsze o zdarzeniu w Leżajsku informowało Radio Eska. Kobieta rodziła na SOR-ze rzekomo z powodu błędu dyspozytora pogotowia ratunkowego. Wcześniej w mieście zamknięto oddział położniczy.
Poród zakończył się szczęśliwie, a pacjentce pomogła dyżurująca położna. Kobieta i jej nowo narodzone dziecko zostali następnie przetransportowani do szpitala w Rzeszowie.