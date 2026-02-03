Fala odwołań w Służbie Ochrony Państwa i "miażdżący audyt". "To nie koniec"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Czterech dyrektorów i jeden zastępca w Służbie Ochrony Państwa straciło swoje posady. To efekt zleconego przez MSWiA audytu w formacji. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka, odnosząc się do informacji o odwołaniach, zaznaczyła, że na tym nie koniec. Wyniki przeprowadzonej kontroli określiła jako "miażdżące".

Grupa osób ubranych w mundury w kolorze khaki z widocznymi naszywkami SOR na rękawach, stojących obok siebie tyłem do obiektywu.
Kolejne odwołania w Służbie Ochrony PaństwaZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Czterech dyrektorów i jeden zastępca Służby Ochrony Państwa straciło stanowiska w wyniku audytu zleconego przez MSWiA.
  • Po kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec gen. Radosława Jaworskiego i zawieszono go w obowiązkach.
  • Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że decyzje kadrowe to wynik "miażdżącej" kontroli, a kolejne odwołania są już przygotowane.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Zlecony w Służbie Ochrony Państwa audyt, zwłaszcza w sprawach kadrowych, jest miażdżący, a decyzje kadrowe, które właśnie zapadają, są wynikiem kontroli - poinformowała PAP rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

O odwołaniu czterech dyrektorów kluczowych pionów w SOP oraz jednego zastępcy poinformował we wtorek portal tvn24.pl, dodając, że wkrótce stanowiska stracą kolejne osoby. Decyzję o odwołaniach podjął pełniący obowiązki komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz. Ma to związek z audytem zlecony w tej formacji.

Odwołania w Służbie Ochrony Państwa

Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński po zakończonej kontroli w SOP podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec gen. bryg. Radosława Jaworskiego i jego zawieszeniu.

Jaworski od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu lekarskim, a wcześniej na zaległym urlopie. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu 2025 roku.

Zobacz również:

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński
Polska

Szpieg w resorcie obrony. Nowe informacje służb. "Zdradzał Polskę"

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    - Proszę pamiętać, że komendant Jaworski był mianowany za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, pomimo tego minister Kierwiński, rozpoczynając współpracę z komendantem, jak najbardziej chciał dać mu możliwość wykazania się bez względu na barwy polityczne, wyznaczając konkretne cele i oczekując prowadzenia formacji w określonych standardach - mówiła Gałecka.

    - Pomimo tej szansy komendant Jaworski niestety nie sprostał tym zadaniom, a przeprowadzona kontrola finansowa i kadrowa ujawniła skalę nieprawidłowości, których w normalnych standardach pracy nie powinno absolutnie być - dodała Gałecka.

    Kontrola w SOP. Gałecka: Będą kolejne odwołania

    - Tak jak zapowiedział minister Kierwiński, każdą nieprawidłowość będziemy wypalać gorącym żelazem, na tym nie koniec, są już przygotowane kolejne odwołania - powiedziała Gałecka.

    Jak dowiedziała się PAP, zawieszony został również funkcjonariusz, który nie pełnił funkcji kierowniczej, a któremu zarzucono "naruszenie etyki funkcjonariusza SOP". Postępowanie wyjaśniające - po informacjach docierających do MSWiA i SOP w tej sprawie - było prowadzone od października 2025 roku, a następnie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Trzy tematy
    Polska

    Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na stole trzy tematy

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Komendant SOP zawieszony. Reakcja prezydenta

      Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało 20 stycznia o wszczęciu postępowaniu dyscyplinarnego wobec komendanta Służby Ochrony Państwa. Gen. Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.

      Tego samego dnia szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że kilka dni temu - na prośbę resortu - odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim ws. sytuacji w SOP. "W tej formacji do zmiany na stanowisku komendanta wymagana jest zgoda prezydenta. Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji" - napisał Szefernaker na platformie X.

      Szefernaker zaznaczył, że zawieszenie szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody prezydenta. "W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie minister Kierwiński" - dodał szef gabinetu prezydenta.

      Do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu doszło we wrześniu 2025 roku. Spod domu w Sopocie będącego własnością premiera sprawcy skradli lexusa. Po kradzieży auta zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

      Zobacz również:

      Waldemar Żurek został przewodniczącym zespołu badającego polskie wątki ws. afery Epsteina
      Polska

      Polskie wątki afery Epsteina pod lupą. Żurek pokieruje zespołem, zabrał głos

      Aleksandra Czurczak
      Dorota Hilger
      Aleksandra Czurczak, Dorota Hilger
      "Debata polityczna". Aleksandra Leo o Polsce 2050: Emocje sięgnęły zenitu. Przydałaby się "gruba kreska"Polsat News Polityka

      Najnowsze