W skrócie W internecie pojawiły się fałszywe informacje sugerujące, że żółto-niebieskie prostokąty na miejscach postojowych oznaczają parkingi wyłącznie dla obywateli Ukrainy.

W rzeczywistości pokazane na zdjęciach strefy to Kiss&Ride, przeznaczone do krótkiego postoju na wysadzenie lub odebranie pasażera, a ich kolorystyka ma charakter informacyjny.

Strefy K+R przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie powstały z myślą o rodzicach odbierających i odwożących dzieci, a oznakowanie jest jeszcze w trakcie realizacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których w Polsce miały powstać "pierwsze parkingi tylko dla osób z Ukrainy". Autorzy takich wpisów powoływali się na zdjęcie przedstawiające namalowany na jezdni niebiesko-żółty prostokąt.

Autorzy wpisów przestrzegali także, że w kolejnych dniach ma powstać więcej takich parkingów. Jeden z wpisów uzyskał niemal 300 tys. wyświetleń.

Parkingi "tylko dla Ukraińców" nie istnieją. To strefy krótkiego postoju

Taką publikację zamieściło na Facebooku konto Konfederacji Korony Polskiej Warszawa. "Zeszpecona ulica w Raszynie" - napisano we wpisie. Pojawiają się ponadto wygenerowane przez sztuczną inteligencję grafiki z biało-czerwonymi oznaczeniami oraz tabliczkami z napisem "zakaz parkowania dla Ukrainy".

W rzeczywistości zdjęcie nie przedstawia parkingów przeznaczonych wyłącznie dla obywateli Ukrainy, a strefę postojową Kiss&Ride (K+R). To specjalnie wyznaczona strefa krótkiego postoju, gdzie kierowca może na chwilę zatrzymać samochód i wysadzić lub odebrać pasażera.

W Polsce oznakowanie takich stref nie jest regulowane przepisami prawa. Żółto-niebieskie zestawienie kolorów jest stosowane przy strefach Kiss&Ride m.in. w Warszawie, Gdyni i Rzeszowie. Kolory mają pomóc kierowcom szybko rozpoznać miejsca o szczególnym charakterze. W Warszawie takie strefy działają już od 2016 r.

Parkingi Kiss&Ride to nie specjalne miejsca dla Ukraińców

Publikowane w sieci zdjęcia zostały zrobione przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego na ul. Unii Europejskiej w Raszynie. Profil Gminy Raszyn opublikował w poniedziałek na Facebooku podobne zdjęcie, na którym widać znak drogowy informujący o strefie K+R.

Rozwiń

Jak czytamy we wpisie strefa powstała, aby rodzice mogli bezpiecznie wysadzić lub odebrać swoje dzieci ze szkoły. Stanowiska te obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 7-9.

Gmina Raszyna poinformowała, że prace związane z organizacją i oznakowaniem tego miejsca nie zostały jeszcze zakończone. Prawdopodobnie na jezdni powstanie jeszcze piktogram strefy K+R.



