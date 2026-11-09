W skrócie Jarosław Kaczyński broni relacji Telewizji Republika z Krakowa, twierdząc, że na miejscu strzelaniny ewidentnie brakowało policji mimo obowiązującego stopnia alarmowego BRAVO.

Małopolska policja stanowczo zdementowała oskarżenia o późną reakcję, wskazując, że pierwszy patrol podjął interwencję zaledwie 23 sekundy po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła w tej sprawie działania wyjaśniające.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka nazwała materiał Telewizji Republika kompromitacją oraz propagandą, podkreślając, że twierdzenia o nieobecności służb są wierutnym kłamstwem.

Rada Polskich Mediów skrytykowała wykorzystywanie tragedii do celów politycznych, przypominając, że w trakcie pościgu za sprawcą strzelaniny dwóch policjantów zostało poważnie rannych.

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"Będziemy domagać się odpowiedzi na pytanie, czy Kraków był odpowiednio zabezpieczony. Takie pytania mają też prawo zadawać dziennikarze, nawet jeśli rządowi się to nie podoba" - czytamy we wpisie Jarosława Kaczyńskiego.

Zdaniem prezesa PiS w dniu masowej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie "ewidentnie brakowało policji i trwało to dość długo". "Widzieli to również telewidzowie, wśród nich ja" - napisał polityk.

Jarosław Kaczyński o relacji Sakiewicza w Republice

W ocenie Kaczyńskiego praca służb w dniu zamachu dokonanego przez Michała O. jest źródłem "wątpliwości".

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Lider PiS wskazał, że "mamy ogłoszony stopień alarmowy BRAVO". Tymczasem, jak twierdzi polityk, "w miejscu każdego dnia wypełnionym tłumami turystów i mieszkańców z rodzinami, wydaje się, że było zaledwie kilku funkcjonariuszy bez długiej broni mimo obowiązującego alertu".

"Co się działo z policją, która według oświadczeń władz powinna być już w tym czasie na miejscu zdarzenia? Nie wiadomo" - napisał Kaczyński, którego słowa nawiązują do oskarżeń, jakie w dniu tragedii w Krakowie wysuwał Sakiewicz.

Zamach w Krakowie. Tomasz Sakiewicz o rzekomej nieobecności policjantów

Redaktor naczelny Telewizji Republika prowadził relację z miejsca sobotniego zamachu. Na tle pracy służb ratunkowych stwierdził, że nie widzi funkcjonariuszy. Jak powiedział na antenie, "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Kiedy jeden z przechodniów zareagował na wypowiedź Sakiewicza słowami: "Co za bzdury pan gada?", ten oznajmił, że "nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Za jego plecami znajdował się w tej chwili policjant.

Relacja redaktora wywołała stanowczą krytykę; stoi również w sprzeczności z komunikatami służb.

"Dementujemy informacje o późnej reakcji policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu" - przekazała małopolska policja.

"2 minuty i 3 sekundy. To czas od momentu podjęcia przez pierwszy patrol policji pościgu do wydarzeń na ulicy Dietla" - wskazują służby w kolejnym wpisie.

Relację Republiki skomentowała rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

"Dzisiejszy materiał RepublikaTV to kompromitacja i całkowity upadek standardów oraz jakichkolwiek wartości. Nie byliście i nie jesteście dziennikarzami. Bo to, co robicie, to nie dziennikarstwo, to propaganda w najobrzydliwszym wydaniu. Teza, że nie było policjantów na początku tragedii, bądź było ich za mało, jest wierutnym kłamstwem" - napisała przedstawicielka resortu.

Kraków. KRRiT reaguje, fala krytyki po materiale Republiki

W poniedziałek do sprawy odniosła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W komunikacie zapowiedziano, że sprawa zostanie wyjaśniona.

"W związku ze skargami, które wpłynęły do KRRiT na Telewizję Republika, dotyczącymi relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające" - czytamy w oświadczeniu.

W ramach tych działań Republika otrzyma "oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów". KRRiT oczekuje również przesłania zapisu nagrania.

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Jeszcze przed publikacją oświadczenia KRRiT, w sobotę, reakcji domagał się profesor UW Tadeusz Kowalski. "KRRiT i gremio nie podjęła dotąd działań zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji wobec nadawcy. Wzywam członków Rady do niezwłocznego podjęcia kroków przewidzianych w ustawie" - napisał w oświadczeniu przesłanym PAP.

Kowalski wezwał także Republikę "do zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu".

O złożeniu w sprawie relacji stacji skargi do KRRiT poinformowała ponadto minister kultury Marta Cienkowska. Z kolei w niedzielę oświadczenie wydała Rada Polskich Mediów.

"Sugestia, że na miejscu tragedii nie ma policji, ponieważ 'wszystkie rezerwy zostały wywiezione do Warszawy', jest niedopuszczalnym wykorzystywaniem tragedii do budowania politycznej narracji i nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Jest to tym bardziej bulwersujące, że podczas pościgu i zatrzymania sprawcy strzelaniny dwóch policjantów zostało poważnie rannych i wciąż walczą o życie" - czytamy w oświadczeniu członków RPM.



