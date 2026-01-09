Komentarze po wecie Nawrockiego. "Cios wymierzony w Polskę i Polaków"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o cyfrowych usługach, co wywołało burzliwe reakcje wśród polityków.

Rząd i przedstawiciele koalicji krytykują weto, uznając je za zagrożenie dla bezpieczeństwa w internecie i walki z dezinformacją.

Opozycja oraz część prawicy chwali prezydenta, wskazując na ochronę wolności słowa i sprzeciw wobec cenzury w sieci.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nowe przepisy miały umożliwić prezesom Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydawanie wobec platform internetowych nakazów usuwania nielegalnych treści dotyczących ponad 20 czynów zabronionych.

Prezydent zawetował ustawę o DSA. "Zdaje się, że kiedyś obiecał Konfederatom"

Decyzja prezydenta wywołała krytyczne reakcje ze strony przedstawicieli rządu. O weto został zapytany premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej tuż po spotkaniu z głową państwa. - Nie rozumiem, jak można zawetować ustawę, która ma usprawnić państwo w walce z pedofilią czy rosyjską dezinformacją w sieci - powiedział szef rządu.

Jak dodał, nie zamierza polemizować z decyzją prezydenta. - Zdaje się, że kiedyś obiecał (Nawrocki - red.) Konfederatom, że nie będzie wspierał tego typu inicjatyw i chyba to jest jedyne wytłumaczenie, bo innego nie znajduję - stwierdził premier.

Tusk zwrócił także uwagę na szerszy kontekst relacji między rządem a prezydentem.

- Obserwując od pewnego czasu, z jaką energią prezydent wetuje wszystko, co wychodzi z rządu, ostrzegłem ministrów, żeby zastanowili się, czy to ma sens. Składanie projektów ustaw, o których wiemy, że z poza merytorycznych powodów i tak będą wetowane, bo to są powody polityczne, żeby utrudnić rządowi funkcjonowanie, więc trzeba się przyzwyczaić, żeby naprawiać to, co jest kiepskie, bez ustaw - dodał.

Szef rządu podkreślił również deregulacyjny charakter nowelizacji. - Bardzo oczywisty akt deregulacyjny, nie wiem co się tam nie spodobało panu prezydentowi, więc chodzi chyba o to mechaniczne wetowanie, byleby nie ułatwić nam pracy i życia - powtórzył.

Komentarze po wecie Nawrockiego. "Cios wymierzony w Polskę i Polaków"

Krytycznie do decyzji prezydenta odniósł się także na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która nie tylko dawała narzędzia do zwalczania hejtu w internecie, ale także ruskiej dezinformacji, putinowskich kłamstw i mowy nienawiści. Napisać o tym 'błąd', to jak nic nie napisać" - stwierdził szef MSWiA.

Głos w sprawie zabrał również Krzysztof Gawkowski, który w obszernym wpisie ocenił weto jako zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. "Prezydent zawetował bezpieczeństwo w Internecie. To cios wymierzony w Polskę i w Polaków" - ocenił minister cyfryzacji.

Zdaniem Gawkowskiego Nawrocki wetując ustawę o usługach cyfrowych (DSA), "wystawił polskie dzieci na żer internetowym predatorom". "To weto to nie jest obrona wolności słowa - to klauzula bezpieczeństwa dla pedofilów i oszustów, którzy mogą czuć się w polskiej sieci bezkarni" - stwierdził.

Minister cyfryzacji podkreślił, że ta ustawa stawiała obywateli na pierwszym miejscu: wzmacniała prawo do odwołania od decyzji platformy, dawała prawo do życia bez hejtu, oszustw i brudnych kampanii z zagranicy. "Wetując DSA Prezydent mówi: najpierw algorytmy, najpierw hejt, najpierw zło - dopiero potem obywatele. Wstyd!" - podsumował.

"Pedofilia w sieci? Rozbieranie zdjęć kobiet czy dzieci? Rosyjska propaganda? Z tym wszystkim można było walczyć, ale Wetomat Nawrocki stwierdził: weto. Za to potem będzie opowieść o "wartościach". Szkoda, że nie tych prawdziwych" - napisał z kolei europoseł Lewicy Robert Biedroń.

"Absurdalne weto prezydenta Karola Nawrockiego - teraz jak Grok (wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji - red.) wpakuje polskiego Prezydenta w strój bikini polskie państwo nie będzie mogło zareagować. Bo nie ma narzędzi. Pochopna i krótkowzroczna decyzja. Coś jak skok ze spadochronem tyle że bez spadochronu…" - ocenia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Do głośnej afery ze sztuczną inteligencją Elona Muska nawiązał również były minister sprawiedliwościAdam Bodnar. "Prezydent Karol Nawrocki postanowił zmienić swój pseudonim - teraz brzmi NOW GROCKY" - skomentował (pisownia oryginalna).

"Nawrocki staje w obronie wolności słowa". Opozycja bije brawo prezydentowi

Część polityków decyzję prezydenta ocenia jednak pozytywnie. "Brawo panie Prezydencie. Mądra i słuszna decyzja o zawetowaniu ustawy, która wprowadzała cenzurę w sieci" - komentuje poseł PiS Andrzej Śliwka.

Prezydenckie weto pochwala też europoseł PiS Maciej Wąsik. "Prezydent zawetował ustawę, którą Koalicja 13 grudnia próbowała wprowadzić cenzurę internetu. Urzędnicy i 'zaufane NGO-sy' miały decydować, co będzie usuwane z sieci. Tusk przegrał walkę o swoje 'Ministerstwo Prawdy'. Brawo" - napisał na portalu X.

"Prezydent Karol Nawrocki staje w obronie wolności słowa! To jasny sygnał, że nie ma zgody na cenzurę i arbitralne decyzje urzędników dotyczące tego, co wolno nam publikować w internecie. Internet musi pozostać przestrzenią wolnej debaty, a nie miejscem kontrolowanym przez polityczne naciski" - pisze z kolei Piotr Müller.

Zdaniem europosła PiS "Prezydent Nawrocki pokazał, że hasło 'Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!' to nie tylko słowa, ale realne działania w obronie naszych podstawowych swobód".

