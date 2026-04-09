W skrócie Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie mimo nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego, co wzbudziło kontrowersje co do zgodności procedury z prawem.

Przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz m.in. liderzy Konfederacji zakwestionowali ważność ślubowania bez obecności prezydenta.

Andrzej Duda stwierdził, że Karol Nawrocki jest zobowiązany do przyjęcia przysięgi od sędziów wybranych przez Sejm, ale podważył poprawność ślubowania przeprowadzonego bez obecności prezydenta.

W czwartek sześcioro wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie mimo nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie odpowiedział na zaproszenie, a wcześniej nie zareagował na prośbę wskazania dogodnego terminu zaprzysiężenia wszystkich wybranych przez Sejm sędziów.

Zgodność procedury ślubowania przy absencji prezydenta z prawem jest kwestionowana, podobnie jak Karolowi Nawrockiemu zarzuca się działanie niezgodne z prawem w związku z zaprzysiężeniem tylko dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów.

"W interesie kryptowalutowych firm Karol Nawrocki walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" - skomentował postawę prezydenta premier Donald Tusk.

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Politycy komentują

Wątpliwości w sprawie czwartkowej uroczystości nie ma Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.

"Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów" - przekazał Bogucki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych" - dodał polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz stanu w kancelarii prezydenta i szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. Według niego Trybunał Konstytucyjny liczy 11 sędziów.

"Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu, ale patrząc na łamanie prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania" - przekazał Przydacz, zaznaczając, że "sędziowie TK, aby nimi być, nie mogą prawa łamać lub go omijać".

Krzysztof Bosak: Ustawa nie wyznacza prezydentowi terminu

Również według Krzysztofa Bosaka z Konfederacji czwartkowa uroczystość w Sejmie nie była ślubowaniem ze względu na nieobecność prezydenta.

"Decyzję Prezydenta o braku zaproszenia czworga kandydatów do TK wybranych przez Sejm do złożenia ślubowania można oceniać krytycznie lub nawet dopatrywać się nadużycia uprawnień, ale nie zmienia to oczywistych faktów, a więc że: 1) tylko prezydent może odebrać ślubowanie, 2) ustawa nie wyznacza prezydentowi terminu na odebranie ślubowania" - napisał Bosak.

Według jednego z liderów Konfederacji czworo sędziów, którzy ślubowali w Sejmie, nadal oczekują na zaproszenie prezydenta do złożenia faktycznego ślubowania. "Ich gotowości do uczestniczenia w kreowaniu fikcji nieznanej polskiemu porządkowi prawnemu budzi wątpliwości co do ich kwalifikacji do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym" - ocenił Bosak.

Kontrowersje wokół ślubowania sędziów TK. Mentzen: Mam dosyć jednych i drugich

Sławomir Mentzen, drugi z kierujących Konfederacją polityków, nazwał czwartkowe ślubowanie w Sejmie "cyrkiem", ale zwrócił także uwagę na postawę prezydenta.

"Prezydent Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm. Koalicja nie powinna robić cyrku ze składaniem ślubowania w Sejmie" - przekazał Sławomir Mentzen.

"PO i PiS na potrzeby partyjnej nawalanki rozwalają kolejne instytucje naszego państwa. Mam dosyć jednych i drugich. Nie mogę się doczekać dnia, aż wyborcy was w końcu pogonią i zaczniemy budować normalne państwo" - stwierdził polityk Konfederacji.

W podobnym tonie wypowiedziała się Marcelina Zawisza z Razem. Polityk zwróciła uwagę, że prezydent Nawrocki nie może decydować, których sędziów wybranych przez Sejm zaprzysięgnie, jednak błędem jest według niej także czwartkowa uroczystość.

"Prezydent Nawrocki nie może wybierać kogo zaprzysięgnie. Sejm wybrał. Ale też ślubowanie 'wobec prezydenta' BEZ obecności prezydenta, niezgodnie z ustawą, to jest nowy level psucia państwa. Czy obywatel też może sobie teraz tak podchodzić do ustaw?" - przekazała Zawisza.

Zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda zabrał głos

Głos w sprawie ślubowania zabrał także Andrzej Duda. Były prezydent twierdził wcześniej, że Karol Nawrocki jest zobowiązany do przyjęcia przysięgi sędziów TK wybranych przez Sejm, ale jednocześnie zakwestionował poprawność procedury ślubowania w Sejmie bez obecności prezydenta i wskazał na wątpliwości prawne.

"Jeśli Prezydent RP nie jest osobiście obecny przy czynności, to twierdzenie, że czynność odbywa się 'wobec Prezydenta RP' jest oczywiście nieprawdziwe" - przekazał Andrzej Duda w X.

Wcześniej były prezydent w rozmowie opublikowanej na kanale YouTube Krzysztofa Szczuckiego stwierdził, że Karol Nawrocki musi przyjąć ślubowanie.

- Nie może być tak, że prezydent sobie przyjmie ślubowanie od kogoś innego niż wybrany przez Sejm, albo tylko od niektórych - powiedział Andrzej Duda, podkreślając, że "prezydent może zwlekać, ale ktoś może kiedyś próbować pociągnąć go do odpowiedzialności".

