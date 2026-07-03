W skrócie Zbigniew Konwiński poparł decyzje Rafała Trzaskowskiego dotyczące zmian w warszawskim ratuszu, podczas gdy politycy opozycyjni domagali się dalszych dymisji i krytykowali działania KO.

Po ogłoszeniu przez Rafała Trzaskowskiego odejścia dwóch zastępczyń, część polityków zwróciła uwagę na pozostanie na stanowisku wiceprezydenta Tomasza Menciny, który odpowiada za korporacyjne nadzory w spółkach miejskich.

Niektórzy politycy i komentatorzy uznali, że zapowiedziane odpartyjnienie spółek oraz rad nadzorczych to niewystarczający krok i wskazywali na potrzebę dalszych zmian.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej odniósł się do sytuacji w polskiej ochronie zdrowia oraz do afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. - Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji (od MZ i NFZ), precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne - zapowiedział.

- Koniec z salonikami VIP, koniec z omijaniem kolejek, koniec z niesprawiedliwymi kominami płacowymi - mówił premier.

Z kolei Rafał Trzaskowski ogłosił, że na jego biurku pojawiły się rezygnacje jego zastępczyń - Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. - Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe, niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o standardy, których oczekują mieszkańcy - mówił.

Politycy reagują na konferencje Tuska i Trzaskowskiego. Padły apele o kolejne dymisje

Na słowa Trzaskowskiego i Tuska zareagowali polscy politycy. Kroki podjęte przez obu polityków spotkały się z aprobatą innych członków Koalicji Obywatelskiej. "Prezydent Trzaskowski podejmuje potrzebne i stanowcze decyzje. Tak trzeba. I to nas różni od PiS" - napisał na platformie X Zbigniew Konwiński.

Innego zdania byli natomiast politycy pozostałych ugrupowań. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek przypomniał, że dzień wcześniej apelował o dymisje w warszawskim ratuszu.

"Do pełnego rozliczenia afery teraz czas na czystki w warszawskich strukturach Koalicji Obywatelskiej i dymisję Tuska, Kierwińskiego i Trzaskowskiego. Czas rozbić tę ośmiornicę" - ocenił były minister edukacji i nauki.

Rozwiń

Mariusz Błaszczak również wezwał do "czystki w KO" a Jacek Sasin stwierdził, że "Tusk i Trzaskowski właśnie napluli Polakom w twarz". "Parytety płciowe u Trzaskowskiego: dwie kobiety do usunięcia, kolega ze szkoły (wiceprezydent Mencina - red.) wciąż na stołku" - napisał Sasin.

Warszawa. Politycy zwrócili uwagę na wiceprezydenta Tomasza Mencinę

Na konferencję Rafała Trzaskowskiego zareagował też Adrian Zandberg z Partii Razem. Podobnie jak Sasin zwrócił on uwagę, że na stanowisku wiceprezydenta Warszawy pozostał Tomasz Mencina, który zajmuje się ładem korporacyjnym, czyli radami nadzorczymi miejskich spółek.

"No dobrze, a co z wiceprezydentem Menciną, który odpowiada za spółki i Biuro Ładu Korporacyjnego?" - pytał Zandberg na X.

Rozwiń

Głos w sprawie zabrała ponadto Anna Bryłka z Konfederacji. "Jeśli prezydent Rafał Trzaskowski dopiero po 8 latach zarządzania stolicą zrozumiał, że nie ma miejsca na nepotyzm i ordynarne złodziejstwo, to chyba sam powinien zrezygnować" - oceniła.

"Rafał Trzaskowski dymisjonuje dwie swoje zastępczynie w zarządzie miasta Warszawy. Zamiast samodzielnie przyjąć na siebie odpowiedzialność za patologie w Szpitalu Południowym, Trzaskowski zasłonił się kobietami. Typowe" - napisał z kolei rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.

Trzaskowski i Tusk zapowiedzieli odpartyjnienie spółek. Komentatorzy: To za mało

Magdalena Biejat z Nowej Lewicy podkreśliła natomiast, że "odpartyjnienie warszawskich spółek to za mało". Zwróciła przy tym uwagę na funkcjonowanie warszawskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN)

"Prawdziwą przechowalnią są ZGN-y i inne jednostki miejskie. Bez ich oczyszczenia i odwołania wiceprezydenta Tomasza Menciny odpowiedzialnego za spółki w Warszawie nic się nie zmieni" - wskazała Biejat.

Rozwiń

Z kolei Rafał Komarewicz z klubu parlamentarnego Centrum poinformował, że "cieszy go poparcie pana premiera" w sprawie odpartyjnienia rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

"Już na najbliższym posiedzeniu podkomisji ds. odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa przekonamy się, czy dwukrotnie blokowany projekt tym razem zyska poparcie polityków koalicji rządzącej" - napisał.

Konferencje Tuska skomentował ponadto działacz społeczny Jan Śpiewak. "Bardzo słaba konferencja Tuska. Zero kontekstów, brak dymisji Kierwińskiego ani nawet minister zdrowia. Trzaskowski zaczyna przypominać przy nim poważnego i silnego polityka, a nie marionetkę Kierwińskiego, którą jest w rzeczywistości" - ocenił.





Adam Bodnar w "Graffiti" o Zbigniewie Ziobrze: On ucieka i jest ścigany Polsat News