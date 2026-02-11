W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego publicznie poruszył kwestię wyjaśnienia kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Wystąpienie prezydenta wywołało liczne komentarze polityków w mediach społecznościowych, zarówno popierające jak i krytykujące jego wypowiedzi.

Na posiedzeniu RBN omawiano także pożyczkę na program SAFE oraz zaproszenie Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

Środowe obrady RBN dotyczyły trzech tematów. Najwięcej emocji wzbudził ten dotyczący "podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Obrady RBN. Karol Nawrocki: Na litość boską, mamy prawo

W trakcie otwartej dla mediów części posiedzenia prezydent nie szczędził cierpkich słów pod adresem marszałka Sejmu. Poruszył kwestię niejasnych znajomości Włodzimierza Czarzastego.

- W czasie wojny za naszą wschodnią granicą, w czasie nasilonych działań hybrydowych, prób wpływu, presji dezinformacji, codziennej "baloniady", a więc hybrydowych ataków na teren Rzeczypospolitej Polskiej, tego co dzieje się na Morzu Bałtyckim, każda informacja budząca wątpliwości, co do potencjalnych kontaktów z obywatelami Federacji Rosyjskiej lub strukturami powiązanymi z rosyjskim państwem, dotycząca osób pełniących najwyższe funkcje, musi być rzetelnie wyjaśniona dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - powiedział Nawrocki.

Przypomniał, że w razie śmierci prezydenta osobą, która przejmuje jego obowiązki jest właśnie marszałek Sejmu. - Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dlatego sprawa jest tak ważna i dlatego jest państwowa - dodał.

- Na litość boską, mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych w obliczu tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, a jeśli nie, to nie powinien być marszałkiem Sejmu - skwitował Nawrocki.

Fala komentarzy po wystąpieniu prezydenta. Emocje w sieci

Na słowa Karola Nawrockiego natychmiast zareagowali przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Prezydenta wsparli głównie politycy PiS.

"Polacy mają prawo znać prawdę! Prezydent Nawrocki ostro do Czarzastego" - skomentowała eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska.

W podobnym tonie wypowiedział się były szef MSWiA z ramienia PiS Mariusz Kamiński.

"Bardzo dobre wystąpienie Prezydenta Karola Nawrockiego na RBN i jasne tłumaczenie dlaczego Rada musi się zająć powiązaniami Marszałka Sejmu" - napisał polityk.

Politycy koalicji krytycznie po wystąpieniu Nawrockiego. "Czuć strach"

Prezydenta skrytykowali politycy z partii współtworzących rządową koalicję.

"Nawrocki powiedział, co wiedział, a następnie zamknął obrady dla mediów. Czuć strach w Pałacu przed odpowiedziami i bardzo możliwe PYTANIAMI jakie zada dziś Nawrockiemu strona rządowa" - napisał poseł Jerzy Meysztowicz.

"Prezydent ostatnio poległ w starciu z Premierem, więc po wygłoszonym orędziu utajnił posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego" - stwierdził europoseł Łukasz Kohut. W swoim wpisie wbił też szpilę szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi.

Polityk przypomniał, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych.

Były wicemarszałek Sejmu i polityk Konfederacji Stanisław Tyszka skupił się natomiast na innym punkcie posiedzenia.

"Dobrze, że Prezydent opowiedział się za ujawnieniem listy 139 projektów z SAFE" - przekazał. To unijna pożyczka dla Polski. Za miliardy euro nasz kraj może kupić uzbrojenie, ale tylko w krajach UE.

