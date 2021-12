- Chciałbym zadedykować te słowa Czesława Miłosza, które stoczniowcy wybrali, dedykując ówczesnej władzy. Wierzcie mi, ci ludzie, którzy wówczas te słowa Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców, oni dzisiaj by dedykowali te same słowa tej władzy, która Polskę rujnuje - mówił w niedzielę w Warszawie Donald Tusk.

Dodał, że adresuje je do "mieszkańców pałacu i jego mocodawcy". Następnie zacytował fragment wiersza "Który skrzywdziłeś":



"Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić - narodzi się nowy.



Spisane będą czyny i rozmowy.



Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy



Reklama

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta."

- Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władze, która sprzeniewierza się ojczyźnie - zakończył Tusk.

Po wystąpieniu szefa PO w internecie pojawiły się komentarze sugerujące, że groził on prezydentowi Dudzie.



"Donald Tusk krzyczy, że po obecnym polskim rządzie 'nie zostanie nawet ślad' i kończy cytatem: 'Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy - i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta'. Zemsta i nienawiść. Czyste zło. Brak pozytywnego programu. Oto oferta PO dla Polaków. Dziękujemy za szczerość!" - napisał na Twitterze sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz.

Jan Mościcki, poseł PiS, stwierdził natomiast, że Tusk jest "prymitywny".

Do wystąpienia Tuska odniósł się też minister Łukasz Schreiber.



"Krzyczą o odpowiedzialności rządu za śmierć ludzi przez covid - zgromadzili się ściśnięci na proteście i będą przechwalać się wysoką frekwencja. Facet, który wielokrotnie sprzeniewierzył się PL interesom, uważa za sprzeniewierzenie Ojczyźnie głosowanie w PL sejmie" - napisał na Twitterze.



Zszokowani sławami Tuska są też internauci. Piszą m.in., że jest "oszalały z nienawiści", "wprost zachęca do przemocy i rozlewu krwi" i "grozi prezydentowi".



Do komentarzy odniósł się także Tomasz Lis. "PiS- owcy słysząc w ustach Tuska cytat z Miłosza sugerują , że grozi śmiercią Dudzie. Gdyby zacytował pierwsze zdanie Pana Tadeusza uznaliby, że Tusk jest nie tylko Niemcem, ale i Litwinem" - napisał na Twitterze.



"Reakcje na cytat z wiersza Miłosza, pokazują , że aktualne jest wciąż inne dzieło mistrza - "Umysł zniewolony" - dodał.



W sieci pojawiły się też opinie, że nie wszyscy zrozumieli przesłanie Tuska. Internauci piszą: "To nie Tusk. To napisał Miłosz. I za te wiersza dostał Nagrodę Nobla", "Tusk , to jednak GOŚĆ -zawsze dostosuje odpowiedni tekst do zacytowania", "Jutro minister Czarnek wpisze twórczość Czesława Miłosza na Listę Ksiąg Zakazanych".