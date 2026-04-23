W skrócie Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, argumentując to bezprawną w jego ocenie odmową przydzielenia mu dostępu do informacji niejawnych.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrazili publiczne wsparcie dla Cenckiewicza i podkreślili jego dorobek na stanowisku szefa BBN.

Politycy Koalicji Obywatelskiej ocenili, że Cenckiewicz nigdy nie powinien zostać szefem BBN, a jego rezygnacja była wymuszona.

Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, uzasadniając to odmową przydzielenia mu dostępu do informacji niejawnych, co w jego ocenie stanowi "bezprawne działanie rządu".

Po rezygnacji pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura.

Wyrazy wsparcia dla Cenckiewicza opublikował m.in. wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.

"Prof. Cenckiewicz - wspólnie pokonamy ten fatalny rząd!" - przekazał polityk.

"Masz nasze pełne wsparcie w swojej walce - wspólnie odsuniemy ten fatalny rząd od władzy!" - zwrócił się do byłego szefa BBN Mateusz Morawiecki.

Politycy PiS dziękują Cenckiewiczowi. "Jeden z najbardziej wytrwałych"

W podobnym tonie wypowiedział się Jacek Sasin, który podziękował Cenckiewiczowi i podkreślił znaczenie jego dotychczasowej pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

"Pan prof. Cenckiewicz jest jednym z najbardziej wytrwałych ludzi w walce o prawdę. Dlatego od lat mierzy się z potężnymi atakami starych układów postkomunistów, Tuska i ich ludzi. Jego rola w Kancelarii Prezydenta, BBN, była nieoceniana. Dziękuję za to Panu profesorowi! Polska to wielka sprawa! Walczymy dalej" - przekazał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Profesor Cenckiewicz, niszczony przez liberalny salon za zgruzowanie TW Bolka, zawsze będzie ikoną walki o trudną, niewygodną prawdę. Dziękuję za jego ciężką pracę dla Polski!" przekazał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Politycy koalicji krytyczni wobec Cenckiewicza. "To kapitulacja"

Wśród polityków koalicji rządzącej dominuje przekonanie, że decyzja Cenckiewicza przyniesie pozytywne rezultaty. Politycy KO podkreślają, że w ich ocenie nigdy nie powinien on otrzymać nominacji na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"Cenckiewicz poza BBN. To nie rezygnacja. To kapitulacja" - oceniła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Cenckiewicz nigdy nie powinien być szefem BBN! Dobrze, że w końcu to zrozumiał. Nie zmienia to faktu, że prawdziwe problemy dopiero przed nim" - przekazał europoseł KO Dariusz Joński.

"Cenckiewicz out! I tak za długo był szefem BBN, jak na kogoś, kto ma zarzuty za pomoc przy ujawnieniu tajnych dokumentów wojskowych w dobie wojny za wschodnią granicą" - stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz, eurodeputowana z Koalicji Obywatelskiej.

"Cenckiewicz odszedł, bo grunt usuwał mu się spod nóg w sprawie dostępu do informacji niejawnych. Wygląda na to, że wolał uciec przed możliwą kompromitacją, niż się z nią zmierzyć" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł KO Adrian Witczak.

"Skracając ten przydługi wywód: nie mam dostępu do informacji niejawnych, muszę odejść. Reszta to nic nieznaczący bełkot" - stwierdziła Magdalena Feliks z KO.

Wicepremierzy komentują dymisję Cenckiewicza. Gawkowski i Kosniak-Kamysz zabrali głos

Według Krzysztofa Gawkowskiego podłożem decyzji Sławomira Cenckiewicza był nie brak poświadczeń bezpieczeństwa, ale konflikt w otoczeniu prezydenta Nawrockiego.

- Od wielu tygodni słyszeliśmy, że są konflikty pomiędzy panem Cenckiewiczem a panem Przydaczem. Że prezydent w tym wszystkim trochę czuje się zagubiony, bo są różne stanowiska, które wzajemnie się kłócą. Pewnie dzisiejsza rezygnacja z funkcji szefa BBN-u spowodowana jest tym, że pan Przydacz wygrał konflikt, a pan Cenckiewicz wraca do świata nauki - powiedział wicepremier.

Wersji przedstawionej przez ministra cyfryzacji zaprzeczył podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Nigdy nie było i nie ma konfliktu pomiędzy Cenckiewiczem a jakimkolwiek innym przedstawicielem kierownictwa kancelarii prezydenta - stwierdził Leśkiewicz.

Do sprawy dymisji szefa BBN odniósł się także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL skoncentrował się na nowym otwarciu dla współpracy MON-u z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

"Zaczynamy nowy etap współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Liczę na mniej emocji i więcej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju" - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Minister sprawiedliwości o dymisji Cenckiewicza. Zwrócił uwagę na sprawy karne

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że Sławomir Cenckiewicz przejawiał "różne niestandardowe zachowania", z których część "może być przedmiotem działań prokuratury".

- Sławomir Cenckiewicz nie miał ważnego poświadczenia bezpieczeństwa. Bardzo trudno jest doradzać prezydentowi, gdy nie ma się tak ważnego dokumentu i jest się odsuwanym od różnych ważnych decyzji. Widać, że jest to jakiś wewnętrzny konflikt. Nie chcę komentować szczegółów, bo ich nie znam - powiedział Waldemar Żurek.

- Kiedy toczą się przeciwko komuś sprawy karne, na innych podstawach, to nie może on - wedle mojej wiedzy prawnej - otrzymać poświadczenia - powiedział minister sprawiedliwości, podkreślając, że ostateczny głos w tej sprawie mają służby.

Według ministra sprawiedliwości wątpliwości budzą także orzeczenia uchylające skargę KPRM na wyroki cofające decyzję o odebraniu poświadczeń bezpieczeństwa byłemu szefowi BBN.

- W składach zarówno pierwszej jak i drugiej instancji zasiadały osoby, które są nazywane neosędziami. Nie mamy jeszcze takiego wprost orzecznictwa co do NSA, ale orzeczenia sądów europejskich, w przypadku sądów ostatniej instancji - NSA jest takim sądem w sprawach administracyjnych - te orzeczenia mówią, że tam gdzie zasiadał neosędzia nie mamy sądu, nie mamy wyroku. Ale nie chcę tego komentować - powiedział Waldemar Żurek.

Sławomir Cenckiewicz rezygnuje z funkcji szefa BBN. Przyczyną poświadczenia bezpieczeństwa

Przyczyną decyzji Sławomira Cenckiewicza był brak poświadczeń bezpieczeństwa wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Zostały mu one odebrane decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny następnie uchylił decyzję gen. Stróżyka, co zaskarżyła kancelaria premiera. 15 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi KPRM od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To jednak nie doprowadziło do uzyskania przez Sławomira Cenckiewicz poświadczeń.

Według rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego uchylenie decyzji nie oznacza, że Cenckiewicz odzyskał dostęp do informacji niejawnych.

"W okresie od wydania wyroków NSA do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (Sławomir Cenckiewicz - red.) nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa" - stwierdził Dobrzyński. Generał Stróżyk zapowiedział natomiast ponowne rozpatrzenie sprawy poświadczeń Cenckiewicza.

W czwartek Sławomir Cenckiewicz powiedział na antenie Telewizji Republika, że reakcja rządu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego była decydująca dla decyzji o rezygnacji z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

