Fala fake newsów po pojawieniu się dronów. Minister przestrzega

- Ten atak się nie skończył. W Polsce stoją już cyberczołgi - stwierdził minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Resort poinformował, że pojawieniu się w Polsce rosyjskich dronów towarzyszy szeroka kampania dezinformacyjna w sieci. Minister przestrzegł przed najczęściej pojawiającymi się narracjami.

W środę w związku z pojawieniem się w Polsce rosyjskich dronów w trybie nadzwyczajnym zwołane zostało Połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa.

- Infrastruktura krytyczna w obszarze cyberprzestrzeni jest bezpieczna - powiedział na konferencji prasowej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polityk podkreślił, że Polska jest poddawana działaniom hybrydowym w obszarze dezinformacji. - Od godzin porannych ilość dezinformacji w sieci stale rośnie - zdradził.

Drony nad Polską. Gawkowski: Ten atak się nie skończył

Fałszywe informacje w sieci dotyczą tego, jak drony znalazły się w Polsce.

- Co do tego, że te drony zostały do Polski specjalnie przysłane przez Rosję już nikt nie może mieć wątpliwości - powiedział minister. Następnie przestrzegł przed głównymi narracjami dezinformacyjnymi w temacie dronów.

    - Ukraina nie wciąga Polski do wojny. (...) Polskie wojsko jest doskonale przygotowane do odparcia ataków. Polskie wojsko ma pełne zdolności do odpierania ataków - mówił Gawkowski.

    - Ten atak się nie skończył. W Polsce stoją już cyberczołgi, cyberzagrożenia - dodał.

    Drony nad Polską. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa

    Ministerstwo Cyfryzacji opublikował w środę po południu dane dotyczące cyberbezpieczeństwa.

    "NASK otrzymał minionej doby 1714 zgłoszeń zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Spośród nich zidentyfikowano 590 nowych incydentów, które są obecnie obsługiwane" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

    CERT wpisał 518 domen na listę ostrzeżeń. Jak wyjaśniono, to strony, które wyłudzają dane i pieniądze Polaków.

    "Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV otrzymał natomiast 220 zgłoszeń i zidentyfikował 51 incydentów, które dotyczą aktywności grup haktywistycznych" - dodano.

