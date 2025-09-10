W środę w związku z pojawieniem się w Polsce rosyjskich dronów w trybie nadzwyczajnym zwołane zostało Połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa.

- Infrastruktura krytyczna w obszarze cyberprzestrzeni jest bezpieczna - powiedział na konferencji prasowej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polityk podkreślił, że Polska jest poddawana działaniom hybrydowym w obszarze dezinformacji. - Od godzin porannych ilość dezinformacji w sieci stale rośnie - zdradził.

Drony nad Polską. Gawkowski: Ten atak się nie skończył

Fałszywe informacje w sieci dotyczą tego, jak drony znalazły się w Polsce.

- Co do tego, że te drony zostały do Polski specjalnie przysłane przez Rosję już nikt nie może mieć wątpliwości - powiedział minister. Następnie przestrzegł przed głównymi narracjami dezinformacyjnymi w temacie dronów.

- Ukraina nie wciąga Polski do wojny. (...) Polskie wojsko jest doskonale przygotowane do odparcia ataków. Polskie wojsko ma pełne zdolności do odpierania ataków - mówił Gawkowski.

- Ten atak się nie skończył. W Polsce stoją już cyberczołgi, cyberzagrożenia - dodał.

Drony nad Polską. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikował w środę po południu dane dotyczące cyberbezpieczeństwa.

"NASK otrzymał minionej doby 1714 zgłoszeń zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Spośród nich zidentyfikowano 590 nowych incydentów, które są obecnie obsługiwane" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

CERT wpisał 518 domen na listę ostrzeżeń. Jak wyjaśniono, to strony, które wyłudzają dane i pieniądze Polaków.

"Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV otrzymał natomiast 220 zgłoszeń i zidentyfikował 51 incydentów, które dotyczą aktywności grup haktywistycznych" - dodano.

