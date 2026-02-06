W skrócie Dwie osoby zostały odwołane ze stanowisk w Służbie Ochrony Państwa po audycie zleconym w tej formacji.

Wcześniej zawieszono funkcjonariusza SOP za zarzuty naruszenia etyki oraz wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne i zgłoszono sprawę do prokuratury.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec gen. Radosława Jaworskiego. Sprawa związana jest z kradzieżą auta rodziny Donalda Tuska.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała, że odwołania w SOP - o których w piątek poinformowało RMF FM - nastąpiły w środę i czwartek. - Wczoraj został odwołany zastępca dyrektora zarządu, a w środę główny dyrektor jednego z oddziałów - przekazała Karolina Gałecka.

Służba Ochrony Państwa. Rzeczniczka MSWiA nie wyklucza kolejnych zwolnień

Rzeczniczka zapytana, czy planowane są kolejne odwołania w formacji, powiedziała, iż nie jest to wykluczone. - Decyzje te pozostają w gestii komendanta płk. Tomasza Jackowicza, który podejmuje je na podstawie informacji, jakie posiada - zaznaczyła.

To kolejne odwołania w SOP w ostatnim czasie. We wtorek MSWiA potwierdziło bowiem informacje o dymisji czterech dyrektorów kluczowych pionów w Służbie Ochrony Państwa oraz jednego zastępcy.

Decyzje w tych sprawach podjął pełniący obowiązki komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz. Mają one związek z audytem zleconym w tej formacji, który - jak podkreśliła - rzeczniczka MSWiA - jest miażdżący.

Zawieszono również funkcjonariusza SOP. "Naruszenie etyki"

Gałecka informowała we wtorek, że zawieszony został również funkcjonariusz, który nie pełnił funkcji kierowniczej, a któremu zarzucono "naruszenie etyki funkcjonariusza SOP". Postępowanie wyjaśniające, po informacjach docierających do MSWiA i SOP, w tej sprawie było prowadzone od października ubiegłego roku, a następnie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

W sprawie ma chodzić o kierowanie przez funkcjonariusza Służby gróźb wobec dziennikarza Republiki. W środę formacja poinformowała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński po zakończonej kontroli w SOP podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec gen. bryg. Radosława Jaworskiego i jego zawieszeniu.

Zawieszono generała. W tle kradzież auta należącego do rodziny Donalda Tuska

Radosław Jaworski od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu lekarskim, a wcześniej na zaległym urlopie. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku.

MSWiA poinformowało 20 stycznia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP. Gen. Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz.

Przypomnijmy, że do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu doszło we wrześniu ubiegłego roku. Spod domu w Sopocie, będącego własnością premiera, sprawcy skradli Lexusa.

Po kradzieży auta zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Służbę Ochrony Państwa powołano ustawą z 8 grudnia 2017 roku. Z dniem 1 lutego 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu (BOR).

