Fala dymisji w Służbie Ochrony Państwa. Na liście kolejne osoby
Dwie kolejne osoby zostały odwołane ze stanowiska w Służbie Ochrony Państwa - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Mowa o zastępcy dyrektora SOP oraz dyrektorze jednego z oddziałów. Przedstawicielka MSWiA podkreśliła, że niewykluczone są kolejne odwołania w formacji.
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała, że odwołania w SOP - o których w piątek poinformowało RMF FM - nastąpiły w środę i czwartek. - Wczoraj został odwołany zastępca dyrektora zarządu, a w środę główny dyrektor jednego z oddziałów - przekazała Karolina Gałecka.
Służba Ochrony Państwa. Rzeczniczka MSWiA nie wyklucza kolejnych zwolnień
Rzeczniczka zapytana, czy planowane są kolejne odwołania w formacji, powiedziała, iż nie jest to wykluczone. - Decyzje te pozostają w gestii komendanta płk. Tomasza Jackowicza, który podejmuje je na podstawie informacji, jakie posiada - zaznaczyła.
To kolejne odwołania w SOP w ostatnim czasie. We wtorek MSWiA potwierdziło bowiem informacje o dymisji czterech dyrektorów kluczowych pionów w Służbie Ochrony Państwa oraz jednego zastępcy.
Decyzje w tych sprawach podjął pełniący obowiązki komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz. Mają one związek z audytem zleconym w tej formacji, który - jak podkreśliła - rzeczniczka MSWiA - jest miażdżący.
Zawieszono również funkcjonariusza SOP. "Naruszenie etyki"
Gałecka informowała we wtorek, że zawieszony został również funkcjonariusz, który nie pełnił funkcji kierowniczej, a któremu zarzucono "naruszenie etyki funkcjonariusza SOP". Postępowanie wyjaśniające, po informacjach docierających do MSWiA i SOP, w tej sprawie było prowadzone od października ubiegłego roku, a następnie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.
W sprawie ma chodzić o kierowanie przez funkcjonariusza Służby gróźb wobec dziennikarza Republiki. W środę formacja poinformowała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński po zakończonej kontroli w SOP podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec gen. bryg. Radosława Jaworskiego i jego zawieszeniu.
Zawieszono generała. W tle kradzież auta należącego do rodziny Donalda Tuska
Radosław Jaworski od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu lekarskim, a wcześniej na zaległym urlopie. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku.
MSWiA poinformowało 20 stycznia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP. Gen. Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz.
Przypomnijmy, że do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu doszło we wrześniu ubiegłego roku. Spod domu w Sopocie, będącego własnością premiera, sprawcy skradli Lexusa.
Po kradzieży auta zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.
Służbę Ochrony Państwa powołano ustawą z 8 grudnia 2017 roku. Z dniem 1 lutego 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu (BOR).