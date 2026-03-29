W skrócie W nocy z niedzieli na poniedziałek na znacznym obszarze Polski mogą wystąpić przymrozki, strefa alertów obejmuje między innymi Dolny Śląsk, Wielkopolskę i Pomorze.

Temperatury w najbliższych dniach będą oscylować w okolicach 10 stopni, a najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie prognozowane są temperatury na minusie.

W okresie wielkanocnym temperatury wzrosną, w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną osiągając nawet 20 stopni na niektórych obszarach.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na znacznym obszarze Polski mogą wystąpić przymrozki - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Strefa alertów rozciąga się od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej, przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze aż do Warmii i Mazur oraz Podlasia.

"Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni C, przy gruncie do około -5 stopni C" - czytamy w komunikacie IMGW.

Prognoza pogody. Do Polski napłynie masa ciepłego powietrza

Po ochłodzeniu ma nastąpić prawdziwe uderzenie wiosny.

Zmian należy oczekiwać pod koniec pierwszego tygodnia kwietnia, czyli w okresie wielkanocnym.

IMGW przedstawił prognozę długoterminową. Z opracowania wynika, że w najbliższych dniach temperatury - w najcieplejszym momencie doby - niemal w całej Polsce będą oscylować w okolicach 10 stopni.

Pogoda na Wielkanoc. IMGW pokazał najnowszą prognozę IMGW materiał zewnętrzny

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek najcieplej będzie na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna ma oscylować w granicach 13 i 14 stopni.

Pogoda na Wielkanoc. IMGW pokazał najnowszą prognozę

Sytuacja zacznie się zmieniać w Wielką Sobotę, kiedy temperatury niemal w całym kraju wzrosną do 15 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą 17 kresek.

Według prognoz IMGW najcieplejsza będzie Niedziela Wielkanocna. W kilku rejonach temperatury wzrosną do 20 stopni. Wyraźnie cieplej będzie również na Podhalu - 9 stopni.

W Poniedziałek Wielkanocny temperatury spadną do minimalnie 13 stopni.

Jednocześnie do świąt należy spodziewać się nocnych przymrozków - na co wskazuje prognoza minimalnych temperatur w trakcie poszczególnych dni.

Temperatura spadnie do -1 czy -2 stopni C. W rejonach podgórskich może być to -4 stopnie C.

Od niedzieli 5 kwietnia dojdzie do ocieplenia - minusowe temperatury pojawiać się mają jedynie w rejonie Zakopanego.

Minimalna temperatura w trakcie doby - prognoza długoterminowa IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

