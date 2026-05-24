W skrócie W niektórych rejonach Polski w niedzielę temperatury sięgną prawie 30 stopni, a najchłodniej będzie w Koszalinie, gdzie prognozowane jest około 15 stopni.

W ciągu dnia na większości obszaru kraju przewidywana jest słoneczna i ciepła pogoda, bez wydanych alertów IMGW.

Wieczorem w części centralnej, wschodniej i południowej Polski mogą pojawić się opady i burze, które ustąpią w nocy.

Pogoda w niedzielę będzie dla mieszkańców niemal całej Polski bardzo łaskawa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał alertów na ten dzień.

Już od rana możemy się cieszyć słoneczną pogodą. O godz. 8 rekordzistą pod względem temperatury była Zielona Góra. W mieście odnotowano 23,1 stopni Celsjusza.

Najchłodniej było na południowych krańcach kraju. Najniższą temperaturę odczytano w Lesku (woj. podkarpackie) - 13,7 stopni.

Prognoza pogody. Niedziela pod znakiem wysokich temperatur

W ciągu dnia wskaźniki na termometrach będą się sukcesywnie zwiększać. W szczytowym momencie temperatury sięgną 27-28 stopni.

Z kolei w Koszalinie termometry pokażą około 15 stopni. Na Pomorzu najwcześniej spadnie też deszcz. W następnych godzinach front zacznie kierować się na południe.

Pogoda na niedzielę. W kilku regionach możliwe burze

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko okresowo wzrastające do dużego.

Wieczorem opady mogą spaść w kilku województwach centralnej, wschodniej i południowej Polski. Możliwe są również burze. W nocy sytuacja się ustabilizuje, a deszcz ustanie.

"Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h" - podało IMGW.

