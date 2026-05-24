Fala ciepła sunie do Polski, ale pojawi się zagrożenie. Prognoza pogody
Powiew lata w pogodzie - w części Polski w niedzielę termometry pokażą blisko 30 stopni. Najchłodniej będzie na Pomorzu, w rejonie Koszalina prognozuje się około 15 stopni. IMGW nie wydał alertów dla mieszkańców, co nie oznacza, że ominą nas niebezpieczne zjawiska. W ciągu dnia przez kraj przejdzie front burzowy.
Pogoda w niedzielę będzie dla mieszkańców niemal całej Polski bardzo łaskawa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał alertów na ten dzień.
Już od rana możemy się cieszyć słoneczną pogodą. O godz. 8 rekordzistą pod względem temperatury była Zielona Góra. W mieście odnotowano 23,1 stopni Celsjusza.
Najchłodniej było na południowych krańcach kraju. Najniższą temperaturę odczytano w Lesku (woj. podkarpackie) - 13,7 stopni.
Prognoza pogody. Niedziela pod znakiem wysokich temperatur
W ciągu dnia wskaźniki na termometrach będą się sukcesywnie zwiększać. W szczytowym momencie temperatury sięgną 27-28 stopni.
IMGW prognozuje, że najcieplej będzie w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze i Krakowie.
Z kolei w Koszalinie termometry pokażą około 15 stopni. Na Pomorzu najwcześniej spadnie też deszcz. W następnych godzinach front zacznie kierować się na południe.
Pogoda na niedzielę. W kilku regionach możliwe burze
W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko okresowo wzrastające do dużego.
Wieczorem opady mogą spaść w kilku województwach centralnej, wschodniej i południowej Polski. Możliwe są również burze. W nocy sytuacja się ustabilizuje, a deszcz ustanie.
"Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h" - podało IMGW.
