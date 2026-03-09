Fala ciepła rozlewa się na cały kraj. Temperatury zbliżą się do 20 stopni

Wiosna wypiera zimę z Polski. Nowy tydzień zacznie się bardzo spokojnie, z dużą ilością słońca i bez opadów. Po mroźnej nocy nastąpi ciepły dzień, z dwucyfrowymi temperaturami, które miejscami zbliżą się do 20 stopni Celsjusza.

Pogoda w poniedziałek będzie idealna do spaceru. Mnóstwo słońca i ciepło
Będzie wiosennie, spokojnie i ciepło. Miejscami do 18 stopni Celsjusza - prognozuje IMGWKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Noc była miejscami mroźna, zwłaszcza w Ostrołęce, gdzie zanotowano -4,1 st. C. Szybko jednak się ociepla i od rana temperatury są dodatnie: o godz. 8:00 dodatnie temperatury panowały już praktycznie w całym kraju. Czeka nas ciepły i przyjemny dzień - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda stawia na wiosnę. Do 20 stopni niewiele zabraknie

Chociaż wciąż mamy kalendarzową zimę, na zewnątrz tego nie widać. Aura jest wiosenna, bardzo przyjemna i pozostanie taka przez cały dzień.

Poniedziałek praktycznie wszędzie będzie słoneczny, a nieco chmur może się pojawić jedynie na zachodzie o południowo-zachodnich krańcach Polski. Nigdzie nie będzie padać.

"Temperatura wyraźnie przypomni o nadchodzącej wiośnie" - napisali synoptycy w prognozie na poniedziałek. W niemal całej Polsce na termometrach zanotujemy dwucyfrowe wartości, a jedynie na Helu może być około 9 stopni.

W pozostałych rejonach kraju będzie od 10 st. C na północnym wschodzie przez 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu do nawet 18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, intensywnie czerwone i bordowe barwy wskazują na duże odchylenia temperatur od normy, szczególnie w centralnej i południowej części kraju, z wyraźną skalą pokazującą zakres anomalii u dołu obrazu.
W poniedziałek w całej Polsce będzie ciepło, a najbardziej na południowym zachodzie, gdzie będzie prawie 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

W niektórych miejscach mocniej powieje. Na Przedgórzu Sudeckim i wysoko w Karpatach podmuchy mogą osiągać do 60 km/h, a wysoko w Sudetach do 85 km/h. W pozostałych regionach wiatr będzie słaby.

    Mrozy tylko w nocy. Lokalnie też pokropi

    Dzięki wyżowej pogodzie w poniedziałek w całej Polsce pogoda będzie korzystnie oddziaływać na nasz organizm.

    Mapa Polski z oznaczeniem różnych regionów jednolicie w kolorze zielonym symbolizującym korzystne warunki biometeorologiczne, z wyjątkiem południowych obszarów oznaczonych na szaro jako wyłączone z prognozy; legenda po prawej stronie wyjaśnia znaczenie...
    Warunki będą korzystne w całej Polsce, w dodatku przez cały poniedziałekIMGW materiał zewnętrzny

    Noc z poniedziałku na wtorek będzie równie spokojna jak dzień, choć na krańcach południowo-zachodnich może słabo popadać deszcz. Wrócą przymrozki, które miejscami wyniosą -1, a w kotlinach karpackich, około -4 st. C.

