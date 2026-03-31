Fala ciepła coraz bliżej. Wyraźnie odczujemy to w Wielkanoc

Jakub Wojciechowski

Wielkanoc 2026 może być bardzo ciekawa pogodowa. W wielu miejscach może popadać deszcz, zwłaszcza w Lany Poniedziałek. Nie zabraknie też zmian temperatury, które nastąpią szybko po sobie. Lokalnie na termometrach zobaczymy wartości w okolicach 20 stopni, ale to dopiero początek. Kilka dni po świętach nadciągnie znacznie cieplejsza fala.

Pogoda na Wielkanoc w Polsce. Nadciąga ocieplenie, po kilku dniach będzie jeszcze cieplej
Prognoza pogody na Wielkanoc nie wyklucza opadów deszczu oraz ocieplenia. Temperatury zdecydowanie wzrosną po Wielkanocy

W skrócie

  • W czasie Wielkanocy 2026 prognozowane są opady deszczu i śniegu, ale temperatury zaczną stopniowo rosnąć, osiągając lokalnie około 20 stopni Celsjusza w Niedzielę Wielkanocną.
  • W Poniedziałek Wielkanocny przewidywane są większe zachmurzenie i spadek temperatur, spadnie też więcej deszczu.
  • Po świętach nastąpi napływ znacznie cieplejszego powietrza z południowego zachodu, miejscami temperatury osiągną 22-24 stopni Celsjusza.
Na południu Polski wciąż pada śnieg i prędko nie przestanie. W Dolinie Pięciu Stawów grubość pokrywy obecnie wynosi 176 cm, a wkrótce może się jeszcze zwiększyć, ponieważ we wtorek wysoko w Tatrach może spaść kolejne 20 cm białego puchu. Opady różnego rodzaju nie ustaną w najbliższych dniach, możliwe że w święta też ich nie unikniemy.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Czasem słońce, czasem deszcz

Przelotne deszcze na południu, do tego deszcz ze śniegiem i śnieg w górach - tak wygląda pogoda od początku Wielkiego Tygodnia.

Im bliżej świąt, tym więcej doświadczymy zmian. Nie przestanie padać, jednak z czasem na termometrach zanotujemy coraz wyższe wartości - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według synoptyków po kilku chłodniejszych dniach, z maksymalnymi temperaturami na poziomie 12-13 stopni, w świąteczny weekend zrobi się wyraźnie cieplej.

mapy Polski z prognozami maksymalnych temperatur powietrza w stopniach Celsjusza na kolejne dni, gdzie widoczny jest wyraźny wzrost temperatury od wartości jednocyfrowych do ponad 20°C na południu kraju pod koniec okresu prognozy
Na Wielkanoc w Polsce zrobi się cieplej, jednak kolejna, większa fala ocieplenia dotrze do naszego kraju po świętachIMGWmateriał zewnętrzny

Pierwsze większe oznaki zmian zanotujemy w Wielką Sobotę. Choć wciąż będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu - głównie na północy - do naszego kraju napłynie cieplejsze powietrze. Na południu i południowym zachodzie będzie do 15-16 stopni, a w reszcie kraju od 7 do 10 stopni Celsjusza.

Tego dnia nad morzem powieje mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h. Zmiany pogłębią się w Wielkanoc.

Prognoza pogody na święta. 20 stopni w Niedzielę Wielkanocną

Jeśli potwierdzą się obecne prognozy, to Niedziela Wielkanocna może się okazać najcieplejszym dniem Wielkiego Tygodnia.

Możliwe, że wówczas na zachodzie będzie 20 stopni Celsjusza, a w całym kraju temperatury będą dwucyfrowe: od 10-14 st. C nad morzem i na Podhalu do około 15 stopni na wschodzie.

Na południowym zachodzie będzie pogodnie, jednak nad resztą kraju wciąż utrzymają się ciemne chmury, z których przelotnie popada deszcz, przeważnie na północnym zachodzie.

Kolejny świąteczny dzień może się wyraźnie różnić - tym razem może być mniej przyjemnie.

Więcej chmur w Poniedziałek Wielkanocny. Zmiany na termometrach

Ostatni dzień Wielkanocy będzie pochmurny praktycznie wszędzie. Deszczowo zrobi się w wielu miejscach, głównie na południowym zachodzie, południu i wschodzie kraju.

Temperatury nieco spadną w porównaniu z niedzielą i wyniosą od 9 st. C nad morzem, około 15 w centrum i na zachodzie do 17-18 stopni na południowym wschodzie.

Mapa pogodowa Polski z wyraźnie zaznaczonym pasem intensywnych opadów deszczu przebiegającym skośnie od północnego zachodu w kierunku południowego wschodu kraju, obejmującym m.in. województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie
W święta najwięcej deszczu można się spodziewać w Północnej Polsce, zwłaszcza w Poniedziałek WielkanocnyWXChartsmateriał zewnętrzny

Przez całą Wielkanoc nad morzem będzie najmocniej wiało: w porywach do 55-60 km/h.

Stopniowe ocieplenie na Wielkanoc da nam przedsmak znacznie większych zmian, które nastąpią niedługo po świętach.

Poważny zwrot tuż po świętach. Namiastka lata

Z południowego zachodu nadciągną kolejne masy ciepłego powietrza, tym razem przynosząc temperatury, które zwykle notujemy na początku lata.

Synoptycy IMGW prognozują, że w okolicach przyszłego wtorku i środy na południu i zachodzie kraju miejscami będzie nawet do 22-24 stopni Celsjusza.

Mapa anomalii temperatury dla Polski i okolicznych regionów Europy Środkowej, z dominującymi odcieniami czerwieni wskazującymi na znacznie podwyższone wartości względem średniej z lat 1991–2020
Po Wielkanocy nadejdzie poważne ocieplenie. Na zachodzie temperatury wyraźnie przekroczą próg 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Możliwe, że jedynie na północnym wschodzie w ciągu dnia będzie nieco poniżej 20 st. C - w reszcie Polski będzie cieplej.

Mapa Polski i krajów sąsiednich z wyraźnym obszarem anomalii temperatury, gdzie większa część Polski jest oznaczona ciemnym kolorem, wskazującym na niższą temperaturę względem otoczenia, natomiast obszary wokół Polski mają intensywniejsze, czerwone odcienie
Z czasem w praktycznie całej Polsce będzie wyraźnie powyżej 20 stopni za dniaWXChartsmateriał zewnętrzny

Taka sytuacja nie utrzyma się długo. Najprawdopodobniej strefa ciepła stopniowo przemieści się dalej na wschód i w przyszły czwartek tylko we wschodniej Polsce będzie powyżej 20 stopni - w tym czasie na zachodzie temperatury spadną do poziomu nawet 12-13 st. C.

Wraz z ochłodzeniem pod koniec przyszłego tygodnia najpewniej wrócą też intensywniejsze opady deszczu w wielu miejscach.

