Fala ciepła coraz bliżej. Wyraźnie odczujemy to w Wielkanoc
Wielkanoc 2026 może być bardzo ciekawa pogodowa. W wielu miejscach może popadać deszcz, zwłaszcza w Lany Poniedziałek. Nie zabraknie też zmian temperatury, które nastąpią szybko po sobie. Lokalnie na termometrach zobaczymy wartości w okolicach 20 stopni, ale to dopiero początek. Kilka dni po świętach nadciągnie znacznie cieplejsza fala.
W skrócie
- W czasie Wielkanocy 2026 prognozowane są opady deszczu i śniegu, ale temperatury zaczną stopniowo rosnąć, osiągając lokalnie około 20 stopni Celsjusza w Niedzielę Wielkanocną.
- W Poniedziałek Wielkanocny przewidywane są większe zachmurzenie i spadek temperatur, spadnie też więcej deszczu.
- Po świętach nastąpi napływ znacznie cieplejszego powietrza z południowego zachodu, miejscami temperatury osiągną 22-24 stopni Celsjusza.
Na południu Polski wciąż pada śnieg i prędko nie przestanie. W Dolinie Pięciu Stawów grubość pokrywy obecnie wynosi 176 cm, a wkrótce może się jeszcze zwiększyć, ponieważ we wtorek wysoko w Tatrach może spaść kolejne 20 cm białego puchu. Opady różnego rodzaju nie ustaną w najbliższych dniach, możliwe że w święta też ich nie unikniemy.
Pogoda na Wielkanoc 2026. Czasem słońce, czasem deszcz
Przelotne deszcze na południu, do tego deszcz ze śniegiem i śnieg w górach - tak wygląda pogoda od początku Wielkiego Tygodnia.
Im bliżej świąt, tym więcej doświadczymy zmian. Nie przestanie padać, jednak z czasem na termometrach zanotujemy coraz wyższe wartości - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Według synoptyków po kilku chłodniejszych dniach, z maksymalnymi temperaturami na poziomie 12-13 stopni, w świąteczny weekend zrobi się wyraźnie cieplej.
Pierwsze większe oznaki zmian zanotujemy w Wielką Sobotę. Choć wciąż będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu - głównie na północy - do naszego kraju napłynie cieplejsze powietrze. Na południu i południowym zachodzie będzie do 15-16 stopni, a w reszcie kraju od 7 do 10 stopni Celsjusza.
Tego dnia nad morzem powieje mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h. Zmiany pogłębią się w Wielkanoc.
Prognoza pogody na święta. 20 stopni w Niedzielę Wielkanocną
Jeśli potwierdzą się obecne prognozy, to Niedziela Wielkanocna może się okazać najcieplejszym dniem Wielkiego Tygodnia.
Możliwe, że wówczas na zachodzie będzie 20 stopni Celsjusza, a w całym kraju temperatury będą dwucyfrowe: od 10-14 st. C nad morzem i na Podhalu do około 15 stopni na wschodzie.
Na południowym zachodzie będzie pogodnie, jednak nad resztą kraju wciąż utrzymają się ciemne chmury, z których przelotnie popada deszcz, przeważnie na północnym zachodzie.
Kolejny świąteczny dzień może się wyraźnie różnić - tym razem może być mniej przyjemnie.
Więcej chmur w Poniedziałek Wielkanocny. Zmiany na termometrach
Ostatni dzień Wielkanocy będzie pochmurny praktycznie wszędzie. Deszczowo zrobi się w wielu miejscach, głównie na południowym zachodzie, południu i wschodzie kraju.
Temperatury nieco spadną w porównaniu z niedzielą i wyniosą od 9 st. C nad morzem, około 15 w centrum i na zachodzie do 17-18 stopni na południowym wschodzie.
Przez całą Wielkanoc nad morzem będzie najmocniej wiało: w porywach do 55-60 km/h.
Stopniowe ocieplenie na Wielkanoc da nam przedsmak znacznie większych zmian, które nastąpią niedługo po świętach.
Poważny zwrot tuż po świętach. Namiastka lata
Z południowego zachodu nadciągną kolejne masy ciepłego powietrza, tym razem przynosząc temperatury, które zwykle notujemy na początku lata.
Synoptycy IMGW prognozują, że w okolicach przyszłego wtorku i środy na południu i zachodzie kraju miejscami będzie nawet do 22-24 stopni Celsjusza.
Możliwe, że jedynie na północnym wschodzie w ciągu dnia będzie nieco poniżej 20 st. C - w reszcie Polski będzie cieplej.
Taka sytuacja nie utrzyma się długo. Najprawdopodobniej strefa ciepła stopniowo przemieści się dalej na wschód i w przyszły czwartek tylko we wschodniej Polsce będzie powyżej 20 stopni - w tym czasie na zachodzie temperatury spadną do poziomu nawet 12-13 st. C.
Wraz z ochłodzeniem pod koniec przyszłego tygodnia najpewniej wrócą też intensywniejsze opady deszczu w wielu miejscach.
