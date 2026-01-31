W skrócie W całej Polsce w sobotę rano odnotowano ujemne temperatury, najzimniej było w okolicach Elbląga i Suwałk, gdzie termometry pokazały -14 stopni.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem w sześciu województwach, prognozując spadek temperatury lokalnie nawet do -25 stopni.

Mróz spowodował powstanie zjawisk lodowych na rzekach oraz działania służb. Władze lokalne zapewniły miejsca noclegowe dla osób najbardziej narażonych.

W sobotę rano w całej Polsce odnotowano temperatury "na minusie". Taka sytuacja utrzyma się przez najbliższe kilkadziesiąt godzin. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń.

Na godz. 10 najzimniejszym regionem w Polsce były okolice Elbląga, gdzie odnotowano -14 stopni. Podobną temperaturę wskazały termometry w Suwałkach.

Najcieplejszym rejonem było pogranicze polsko-czeskie. W Kłodzku termometry w sobotę rano pokazały -3,8 stopni.

Siarczysty mróz w Polsce. Temperatury spadną do -25 stopni

Alerty IMGW przed silnym mrozem dotyczą sześciu województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.

Synoptycy przewidują, że w nocy temperatura może spaść poniżej -20 stopni, a lokalnie do -25. "Temperatura maksymalna w dzień od -12 stopni do -8 stopni" - czytamy w komunikacie IMGW.

Wydane alerty IMGW obowiązują do godzin porannych 4 lutego i mogą być przedłużone.

Poważne zagrożenie na rzekach. IMGW ostrzega, "będzie się intensyfikować"

Mróz spowodował "rozwijające się zjawiska lodowe" na rzekach - o czym informowano w piątkowym komunikacie.

"Obserwowany jest śryż, kra, całkowita pokrywa lodowa czy lokalne zatory lodowe. Zjawiska te zmniejszają przepustowość koryt i mogą powodować lokalne spiętrzenia wody" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na platformie X.

"W najbliższych dniach rozwój zjawisk (lodowych - red.) będzie się intensyfikował" - zaznaczono.

Prawie 30 stopni na minusie. Służby postawione na nogi

W piątek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem służb, przedstawicieli wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem była aktualna oraz prognozowana sytuacja pogodowa w Polsce.

Podczas briefingu po spotkaniu ostrzeżono przed silnymi mrozami. - Największe przewidywane są z niedzieli na poniedziałek. Temperatura w Suwałkach może sięgnąć -27 stopni , zaś odczuwalna -35 stopni - powiedział Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.

- Zwróciliśmy się do wojewodów o szczególną troskę o osoby najbardziej narażone - osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami oraz przebywające w miejscach wymagających kontroli. We wszystkich województwach mamy zapewnienia o miejscach w noclegowniach - przekazał wiceminister.

