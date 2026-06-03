W skrócie Przez zachodnią i środkową Polskę przetaczają się burze i ulewy, a internauci informują o intensywnych opadach i podtopieniach.

IMGW ostrzegł przed groźnymi zjawiskami pogodowymi i prognozuje, że burze utrzymają się nad Polską również nocą, choć stopniowo będą słabnąć.

Burze obejmą pas od Pomorza Środkowego po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie; mogą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, grad oraz lokalne podtopienia.

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Doniesienia o intensywnych opadach deszczu i gradu, gwałtownych burzach i lokalnych podtopieniach płyną z całego kraju, a internauci dzielą się zdjęciami zalanych ulic i ciemnych chmur na niebie.

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Wśród miejsc, w których pojawiły się groźne zjawiska atmosferyczne znajduje się m.in. Myszków, Zabrze czy Żory. Z wyjątkowo trudną sytuacją muszą zmierzyć się mieszkańcy Rudy Śląskiej. W niektórych obszarach miasta doszło do podtopień, a część dróg jest zalana.

Służby walczą z siłą żywiołu. Ponad 300 interwencji na Śląsku

Strażacy z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach poinformowali o ponad 300 interwencjach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i burzami. Największa część z nich dotyczyła powiatu rybnickiego, Rudy Śląskiej, Jastrzębia -Zdroju i Żorów.

"Działania polegały przede wszystkim na wypompowaniu wody z zalanych i podtopionych posesji, piwnic i dróg" - przekazano. Dla województwa śląskiego wydano alert RBC.

O skutkach gwałtownej ulewy poinformowało miasto Jastrzębie-Zdrój. "Zalanie ulicy Pszczyńskiej w okolicach Ronda Dolnego. Zalana i nieprzejezdna jest też część ulicy Gagarina" - przekazano w mediach społecznościowych. Na miejscu działają służby.

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Trudna sytuacja panuje także w województwie łódzkim. "Ulewne opady deszczu doprowadziły dziś do zalań w Działoszynie. Pod wodą znalazły się drogi i posesje, a częściowo nawet pojazdy. Interweniowała straż pożarna" - donoszą autorzy profilu "Kataklizmy w Polsce i na świecie".

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Burze w Polsce. Fala gwałtownych opadów nad krajem

O ryzyku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych informował wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia wydano powiatów położonych na pasie od Wielkopolski przez Opolszczyznę i Górny Śląsk po Małopolskę. Łącznie alerty wydano dla 12 województw.

Koniec dnia nie oznacza jednak zakończenia niebezpieczeństwa związanego z intensywnymi opadami deszczu. IMGW ostrzega, że burze będą utrzymywać się nad Polską także w nocy, choć z czasem wytracą swój impet.

"Najsilniejsze natężenie zjawisk w czasie burz prognozowane jest w godzinach wieczornych. Po zachodzie słońce zjawiska będą coraz słabsze. Po północy burze będą całkowicie zanikać" - przekazali synoptycy.

Deszcz i burze nad krajem. Jaka pogoda w Boże Ciało?

Burze będą występować głównie w pasie od Pomorza Środkowego po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. "Towarzyszyć im będą początkowo opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h" - dodało IMGW.

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Aura nie będzie nas rozpieszczać także w czwartek. Najnowsze prognozy wskazują, że przez praktycznie całe święto Bożego Ciała utrzyma się poważne zachmurzenie i w wielu województwach przelotnie popada deszcz.

Burze tego dnia mogą nadciągnąć nad wschodnią i północno-zachodnią Polskę. Lokalnie na zachodnich krańcach istnieje ryzyko, że w trakcie burz spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a miejscami grad o średnicy do 3 centymetrów. Lokalnie możliwe będą również wichury do 90 km/h.





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