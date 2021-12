Sylwestrowa noc to bardzo trudny czas dla zwierząt, najczęściej psów i kotów. Zwierzęta źle reagują na huk petard i wybuchy fajerwerków. Bardzo często uciekają i chowają się. W mediach społecznościowych wiele organizacji prozwierzęcych, a także osoby publiczne apelują o powstrzymanie się od użycia fajerwerków.

Do tego grona dołączył prezydent Warszawy.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski / Attila Husejnow / Zuma Press / Agencja FORUM

"Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego. Pamiętajcie - Bąbel patrzy..." - napisał Rafał Trzaskowski, dołączając zdjęcie swojego psa, buldoga francuskiego.

Fajerwerki w sylwestra. Apele miast

Na grudniowej sesji również Rada Warszawy zaapelowała do warszawiaków o nieużywanie materiałów pirotechnicznych, np. petard i fajerwerków, w czasie zabaw sylwestrowych. W głosowaniu za było 46 radnych, przeciw - trzech, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Zwolennicy fajerwerków nie odpalą ich też w Zakopanem. Zgodnie z uchwałą tamtejszej Rady miasta, na jego terenie obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków, petard, rac, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych. Władze miasta pod Giewontem apelują do mieszkańców i turystów o stosowanie się do miejscowych przepisów w trosce o własne bezpieczeństwo oraz los zwierząt.

Stosowną uchwałę o zakazie używania pirotechniki na terenie Zakopanego, nie tylko w noc sylwestrową, ale i przez cały rok, tutejsi radni podjęli w grudniu 2019 r. Zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych dotyczy miejsc publicznie dostępnych np. ulic, skwerów, placów, nieruchomości miejskich, ale nie obejmie ogrodzonych prywatnych posesji.

O nieodpalanie petard proszą także władze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

"Uszanujcie piękno gór oraz ich majestat świętując początek Nowego Roku bez odpalania fajerwerków oraz petard" - zaapelowała z kolei dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego do turystów, którzy spędzą sylwestrowy wieczór na tamtejszych szlakach i szczycie Babiej Góry.

Sylwester. Zwierzętom w Warszawie pomoże patrol

W sylwestrową noc z piątku na sobotę na stołecznych ulicach i peryferiach Warszawy służbę będą pełniły załogi Sylwestrowego Zwierzęcego Patrolu. Wyjadą, by nieść pomoc spłoszonym hukiem fajerwerków m.in. psom i kotom, które uciekły, zagubiły się lub uległy wypadkowi.

Fajerwerki w sylwestra. Co z handlarzami?

Co zatem dzieje się z handlarzami fajerwerkami?

Na ulicach Warszawy praktycznie nie ma już handlujących fajerwerkami. Nieliczne stoiska spotkać można jeszcze tylko na okolicznych bazarkach. Kontrolują je strażnicy miejscy.

Z kolei hurtownie i sklepy detaliczne sprzedające fajerwerki w Krakowie przeżywają oblężenie kupujących w ostatnich dniach przed nocą sylwestrową. Zdaniem przedstawicieli branży w okresie pandemii sprzedaż takiego asortymentu wzrosła nawet dwukrotnie.

Strzelanie w sylwestra szkodzi zwierzętom

Odpalanie fajerwerków może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu, grozi pożarami, ale też huk i błysk petard jest szkodliwy dla zwierząt. Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo wywołane hukiem petard są zwierzęta dziko żyjące w Tatrach. Wrażliwe na huk są np. kozice, które spłoszone w trakcie ucieczki ulegają śmiertelnym wypadkom. Wybudzone z kolei niedźwiedzie mogą już nie powrócić do miejsca gawrowania. Po sylwestrze w 2019 r. wybudził się młody niedźwiedź i opuścił swoją gawrę w Dolinie Kościeliskiej. Niedźwiedź, niestety, nie przeżył.



Zakaz fajerwerków w Rzymie

Za granicą obowiązują podobne do polskich regulacje. Kolejny rok z rzędu władze Rzymu zakazały odpalania petard podczas zabaw sylwestrowych. "Świętujmy bezpiecznie nadejście nowego roku" - zaapelował burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri.

Poinformował, że podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu petard.

"Chronimy w ten sposób nietykalność dorosłych i przede wszystkim małoletnich, którzy często są ofiarami wypadków, a także unikamy terroryzowania zwierząt oraz zatruwania środowiska" - podkreślił Gualtieri.

Podobne zakazy wydają co roku burmistrzowie innych włoskich miast.