"W czwartek wieczorem profil Radia Maryja na Facebooku został pozbawiony możliwości publikacji. Serwis do tej pory nie odniósł się do sprawy i nie podał przyczyn decyzji. Znamienne jest to, iż do blokady doszło przed samą 31. rocznicą powstania rozgłośni" - czytamy w komunikacie Radia Maryja.

Facebook a Radio Maryja. Blokada konta

Blokada trwała ponad dobę. O zdjęciu "bana" z profilu Radia Maryja na Facebooku rozgłośnia poinformowała w sobotę 3 grudnia z samego rana. Do sprawy odniosła się m.in. dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

- To skandaliczne nadużycie pozycji, jaką mają media społecznościowe na całym świecie. Bardzo często dotyczy to Facebooka, który z niewiadomych przyczyn znienacka blokuje w Polsce konta tradycyjnych mediów czy osób o konserwatywnym, prawicowym lub katolickim profilu - twierdzi dr Jolanta Hajdasz.

Radio Maryja z banem od Facebooka. "Za mówienie prawdy"

Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Maryja, wspomniana blokada to nie odosobniony przypadek. - Często mam z tym do czynienia w Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jedyne co możemy zrobić, to publicznie przeciw temu protestować. Po jakimś czasie znienacka udaje się doprowadzić do odblokowania konta - zaznacza Hajdasz.

Rozgłośnia w swoim komunikacie obarcza winą za blokadę działania "totalnej opozycji wspieranej przez liberalno-lewicowe media". Jak podkreślono, katolicka stacja ma być blokowana za "mówienie prawdy" na temat małżeństwa i rodziny oraz za to, że "broni dzieci nienarodzonych, a tym samym sprzeciwia się deprawacji, jakiej dopuszcza się lobby LGBT i proaborcyjne" - czytamy na stronie rozgłośni.