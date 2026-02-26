W skrócie Premier Donald Tusk ocenił expose Radosława Sikorskiego jako bardzo mądre i mocne, podkreślając znaczenie relacji z Ukrainą, Europą i USA.

Paweł Jabłoński z PiS wyraził rozczarowanie, wskazując na brak rozliczenia przeszłości w relacjach z Niemcami i ironiczny ton ministra.

Włodzimierz Czarzasty pochwalił zgodność expose z własnymi poglądami na polską politykę zagraniczną, natomiast Krzysztof Bosak zarzucił Sikorskiemu polemikę z eurosceptykami kosztem przedstawienia polskich interesów.

- Bardzo mocne, dobre i mądre słowa na temat Ukrainy, Europy, naszej relacji z sojusznikami - tak czwartkowe expose szefa MSZ Radosława Sikorskiego podsumował premier Donald Tusk.

Premier reaguje na expose Sikorskiego. "Nie pozostawił wątpliwości"

Jak podkreślił szef polskiego rządu, "to dokładnie to, o co chodzi dziś w Polsce, Europie i na świecie - żeby trzeźwo i rozsądnie oceniać, co ważne i bezpieczne". - Minister Sikorski nie pozostawił chyba wątpliwości, w jakim kierunku podąża Polska - mówił.

- Silna Polska, liderująca w tej części Europy, Polska w zjednoczonej Europie i Polska lojalnym sojusznikiem wobec Ameryki - podkreślił, dodając do wątku USA słowa "ale nienaiwnym".

- Podważanie relacji polsko-amerykańskich jest realnym zagrożeniem. To są kontrakty zbrojeniowe, energetyczne - przekonywał z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Odnosząc się do słów Sikorskiego, który mówił, że "chcemy być sojusznikami, nie frajerami", Bochenek odparł: - Mam wrażenie, że polski rząd zachowuje się tak w ramach struktur unijnych, bo polityka prowadzona przez UE skrajnie szkodzi naszym obywatelom. A na współpracy z Amerykanami możemy tylko zyskać, jeśli mądrze to rozegramy.

Expose Radosława Sikorskiego. "Zabrakło trochę rachunku sumienia"

Natomiast zdaniem Pawła Jabłońskiego z PiS w expose Radosława Sikorskiego zabrakło "trochę rachunku sumienia". - Jeżeli pan Sikorski opowiadając o naszych relacjach z Niemcami skupia się tylko na tym, że my powinniśmy współpracować gospodarczo, a w kwestiach dot. odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową zaczyna opowiadać jakieś żarciki o Krzyżakach, to przepraszam bardzo, bądźmy poważni - mówił Jabłoński.

- MSZ nie zareagowało na skandaliczne wypowiedzi kanclerza Niemiec w ostatnich tygodniach i pan Sikorski mówi, że w zasadzie tutaj trzeba tylko współpracować. Trzeba, ale na uczciwych zasadach - podkreślał.

Odnosząc się do nieobecności czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości na sali sejmowej Jabłoński odpowiedział, że nie dziwi się kolegom z klubu, którzy nie przybyli wysłuchać expose.

- Niestety były też w tym czasie posiedzenia komisji i kilku kolegów odchodziło w trakcie. (...) Ja nie dziwię się osobom, które stwierdziły, że są ważniejsze rzeczy niż słuchanie tej mowy-trawy pana ministra, które tak naprawdę niewiele wnosi poza podbudową jego ego - mówił.

Czarzasty komentuje expose Sikorskiego. "Przyjacielski uśmiech"

- Z satysfakcją muszę powiedzieć, że (Radosław Sikorski) mówił to samo, co ja o polskiej polityce zagranicznej. Wywołuje to przyjacielski uśmiech na mojej twarzy i bardzo panu premierowi Sikorskiemu za to dziękuje - mówił na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

Jak podkreślił marszałek Sejmu, "ważna była kolejność". - Dużo o Ukrainie, dużo o UE, dużo o zmieniającej się sytuacji politycznej na świecie, w tym roli i miejsca USA - powiedział.

- Zgadzam się z oceną sytuacji, że Polska ma obowiązek budowania silnej swojej roli w UE i uważam, że UE powinna odgrywać większą rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej świata, niż jak odgrywa. Dobrze, że (Radosław Sikorski) zauważył to, co dzieje się z polityką USA - mówił Czarzasty.

Expose Radosława Sikorskiego. "Publicystyka udająca politykę"

Wypowiedź szefa polskiej dyplomacji skomentował poseł Konfederacji i jej lider - Krzysztof Bosak. "Znaczną, naprawdę obszerną część swojego expose, szef MSZ poświęcił polemice wewnętrznej z eurosceptykami, zamiast artykułowania polskich interesów i wizji ich realizacji w UE" - napisał wicemarszałek Sejmu na X.

Jak przekonywał we wpisie, "styl tej polemiki, polegający na przemilczaniu problemów, pomijaniu naszych racjonalnych argumentów, kpieniu i polemizowaniu z karykaturą naszych poglądów, nie zbuduje większego poparcia dla członkostwa UE ani jej polityk. Może być wręcz przeciwskuteczny. (...) To publicystyka udająca politykę".

