- To nie jest dzień, gdzie ktokolwiek czekałby na długie, kwieciste przemówienia. To dzień, gdzie w związku z sytuacją polityczną po wyborach prezydenckich, potrzebna jest klarowna informacja, na czym stoimy - rozpoczął swoje przemówienie Tusk.

Premier wskazał, że "prezydenta niechętnego" zmianom, z jakimi występował rząd zastąpi "prezydent co najmniej równie niechętny". - Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj cała Polska, zarówno nasi sympatycy jak i oponenci, te dwie połowy tak wyraźnie ujawniające się w ostatnich wyborach, czekają na jednoznaczne stanowisko i pewną perspektywę - mówił.

"Mamy mandat do rządzenia". Donald Tusk przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu

- Zwracam się po wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia, do brania na siebie pełnej odpowiedzialności, za to, co w Polsce się dzieje - przekonywał Donald Tusk.

Premier przypomniał, że w 2023 r. na koalicję postawiło 11 milionów wyborców. Wskazał, że Polacy powierzyli jej odpowiedzialność za Polskę i jej bezpieczeństwo. - Kilka dni temu ten mandat został odnowiony, ponad 10 milionów głosów w przegranych wyborach prezydenckich - tłumaczył szef rządu, wskazując, że to "podobny kapitał" do tego z poprzednich wyborów.

- Zwracam się do całego narodu z deklaracją. Wynik wyborów nie zwalnia, nie usprawiedliwia nikogo, kto uznałby, że wybory prezydenckie zmieniły zasady ustrojowe - wskazał Tusk.

Tusk zwrócił się do koalicjantów. "Mówiliśmy, że pogonimy zło"

Premier stwierdził, że niezależnie od emocji i informacji związanych z ewentualnymi nadużyciami w czasie wyborów, rząd na pewno uszanuje ich wynik. Odnotował też nieobecność na sali sejmowej większości posłów PiS i zwrócił się do koalicjantów.

- Przeciw komu stajecie każdego dnia? Przeciw ludziom, którzy mają dokładnie taki stosunek do ojczyzny, do zadań, które stoją przed posłami i posłankami. Wydawałoby się, że to jest dzień dość szczególny - powiedział.

- Mówiliśmy, że pogonimy zło. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe. Ale czy z tego tytułu, że to jest zadanie bardzo trudne, czy to w jakimkolwiek stopniu ma zmniejszyć nasza determinację albo usprawiedliwić słabość? Nie, to nie wchodzi w rachubę - wskazał Tusk.

Premier o osiągnięciach rządu. "Działania i prawdy"

- To, co jest dzisiaj najważniejsze i co chciałbym podkreślić to działania i prawdy o tym, jak wyglądała Polska przed październikiem 2023 r. w tych obszarach, które budzą najwięcej emocji - powiedział premier.

Szef rządu zwrócił uwagę na wydatki na obronność i wskazał, że jego rząd w ciągu jednego roku wydał więcej na polską armię o 67 proc. więcej niż poprzednia władza. Dodał też, że w 2025 r. o 50 proc. spadła ilość wiz wydanych migrantom z Afryki i Azji.

Tusk sugerował też, że dzięki jego rządowi wzmocniona została ochrona granicy z Białorusią. - Tarcza Wschód to największe osiągniecie obronne, które chroni nas przed realnymi zagrożeniami - wskazywał.

Szef rządu opowiadał też o polityce socjalnej. Wspomniał m.in. o wprowadzeniu programu "800 plus" i renty wdowiej. - Transfery, a więc ta bezpośrednia pomoc państwa dla tych, którzy tej pomocy potrzebują w różnej sytuacji, osiągnęły w Polsce taki udział w PKB, że jesteśmy dzisiaj w czołówce Unii Europejskiej - powiedział.

Tusk stwierdził, że Polska wróciła do "ekstraklasy", jeśli chodzi o politykę światową. Wskazywał, że poprzedniej władzy nie udało się wywalczyć pieniędzy z KPO, a jednocześnie w ostatnim roku rządów wpłacił on 30 miliardów złotych składki. - To już nie jest frajerstwo. To jest taki sabotaż, że przed trybunałem historii staniecie z tego tytułu - orzekł premier.

