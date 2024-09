Pogoda: Bardzo trudna sytuacja na południu Polski

Siemoniak pytany przez dziennikarzy o łączną liczbę ewakuowanych mieszkańców na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, wskazał, że we wsi Morów pod Nysą oraz w Głuchołazach "dotyczy to kilkudziesięciu osób". - Burmistrz zapewnił im możliwość zakwaterowania, część osób udała się do rodzin w tej sytuacji - tłumaczył. Jak dodał, podobnie sytuacja wygląda w Lądku-Zdroju.