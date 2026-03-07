"PKW Bliski Wschód ponownie w drodze po rodaków. Dwa samoloty B737 z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego wystartowały dziś o godz. 6.30 i kierują się na lotnisko w Rijadzie" - przekazało DORSZ na platformie X.

Rozwiń

Operacja prowadzona jest w ramach polskiego kontyngentu wojskowego utworzonego decyzją prezydenta na wniosek premiera. Całością działań dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast siły i środki do operacji zostały wystawione przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Tysiące osób wraca do kraju

W piątek wieczorem rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że 3922 osoby bezpiecznie wróciły do Polski z Bliskiego Wschodu.

Wcześniej premier Donald Tusk na posiedzeniu zespołu ws. sytuacji w regionie podkreślił, że placówki dyplomatyczne muszą pozostawać w najwyższej gotowości.

Premier podkreślił, że szczególnie duże napięcie panuje w Dubaju, gdzie rośnie poczucie zagrożenia. Według niego kluczowe jest docieranie z wyprzedzającą informacją o lotach powrotnych, ponieważ brak informacji potęguje niepokój wśród osób oczekujących na powrót do kraju.

Z kolei szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski poinformował, że w że praktycznie zakończono już ewakuację Polaków z Izraela, Jordanii i Libanu. Jordanię opuściło ok. 800 osób, a Izrael - 360. Do czwartku infolinia MSZ odebrała 3700 połączeń i obsłużono 350 maili dotyczących kryzysu.

Sikorski zwrócił uwagę, że konflikt rozszerza się na kolejne państwa regionu. - Mamy poważną sytuację naszych obywateli w Katarze, bo zwiększyła się liczba i intensywność nalotów. Tam są ataki balistyczne i drony - powiedział. Dodał, że po apelach rządu odwoływane są wycieczki turystyczne na Bliski Wschód, a ruch turystyczny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest stopniowo rozładowywany dzięki przywracanym połączeniom komercyjnym.

Bliski Wschód. Atak USA i Izraela na Iran, trwa wymiana ognia

Atak USA i Izraela na Iran nastąpił w sobotę, 28 lutego. Zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz inni wysocy rangą przedstawiciele władz.

Teheran prowadzi działania odwetowe, atakując siły amerykańskie i izraelskie w krajach Bliskiego Wschodu.

Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti" o "SAFE 0 proc.": Brakuje konkretów Polsat News