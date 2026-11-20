W skrócie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy w historii zarządziła ewakuację wieży kontroli lotów w Rzeszowie-Jasionce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza.

Prokuratura potwierdziła upadek obiektu w Nowym Lipowcu, a szef MON przekazał, że incydenty dotyczyły najprawdopodobniej rakiet Ch-101 oraz drona odrzutowego.

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wstrzymane były operacje lotnicze w Rzeszowie i Lublinie oraz podniesiono gotowość systemu obrony powietrznej RP.

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Jak wyjaśnił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, otwiera się w nowym oknie, ewakuacja nastąpiła w związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza. Rano wydano alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

"Władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy podjęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka" - przekazał na platformie X.

Lotnisko Rzeszów-Jasionka. Ewakuacja wieży po alercie RCB

- Ten atak po stronie ukraińskiej, atak na Ukrainę, otwiera się w nowym oknie ze strony Rosji, otwiera się w nowym oknie, był tak duży, że zdecydowano się na ewakuację dziewięciu pracowników personelu do tymczasowego miejsca schronienia. Dotychczas mieliśmy dwie takie sytuacje, na wieży kontroli lotów w Lublinie, ale pierwszy raz zdecydowano się na to, aby ewakuować naszych kontrolerów ruchu w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka - tłumaczył Dariusz Klimczak na antenie Polsat News.

Pracownicy wrócili już z miejsca tymczasowego schronienia do pracy. - Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie, kiedy Wojsko Polskie, otwiera się w nowym oknie operuje w przestrzeni powietrznej, na ten czas zarządzanie przestrzenią powietrzną oddajemy wojsku - podkreślił Klimczak.

Z kolei chwilę przed godziną 10 minister infrastruktury przekazał informację o wstrzymaniu operacji na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Przed godz. PAŻP podała na X, że lotniska wznowiły działanie.

Ewakuacja wieży w Jasionce. Rzecznik PAŻP: Pierwsza taka sytuacja

- W sytuacji, o której mówimy dzisiaj, mieliśmy do czynienia z zagrożeniem - atakiem powietrznym ze strony Rosji na Ukrainę oraz jego potencjalnymi konsekwencjami dla polskiej przestrzeni powietrznej. Z tego, co już wiemy, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - mówił w rozmowie z Interią Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żreglugii Powietrznej.

Jak wskazał, w związku z tym zdarzeniem PAŻP podjęła decyzję o ewakuacji personelu TWR Rzeszów, wieży kontroli ruchu lotniczego na lotnisku w Rzeszowie, do specjalnego miejsca, "przygotowanego od pewnego czasu na tego typu sytuacje".

- Podobne miejsce ewakuacji mamy przy wieży w Lublinie. Taką decyzję podjęliśmy w zakresie naszych kompetencji, dotyczącą naszych pracowników i naszego obiektu - wieży kontroli ruchu lotniczego - zaznaczył Hadaj.

Rzecznik PAŻP podkreślił przy tym, że "była to pierwsza tego typu sytuacja, z ewakuacją personelu, jeśli chodzi o lotnisko w Rzeszowie". - Decyzję o zakończeniu ewakuacji również podjęła PAŻP, ponieważ ewakuacja naszych pracowników wiąże się z naszymi decyzjami, podjętymi wtedy, gdy sytuacja wróciła do normy. Teraz lotnisko w Rzeszowie jest znowu zamknięte - w sensie operacji lotniczych, bo sam budynek działa - i nie odbywają się żadne operacje ani w Rzeszowie, ani w Lublinie ze względu na ponowną aktywność wojskową - mówił Marcin Hadaj.

Rudnik nad Sanem. Huk w pobliżu terenu kolejowego

Minister Klimczak przekazał także informacje od dyżurnego ruchu w Rudniku nad Sanem. Ten o godz. 6.48 usłyszał "huk wybuchu obok terenu kolejowego".

"W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka" - poinformował na X Dariusz Klimczak.

Do godz. 7.33 ruch kolejowy był wstrzymany w cały województwie podkarpackim. "Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Aktualnie w tym odcinku pracują dwie drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii" - sprecyzował minister.

Nowy Lipowiec. Obiekt wtargnął w polską przestrzeń, głos prokuratury

Po doniesieniach o możliwym upadku obiektów latających na terenie Polski głos zabrała prokuratura.

- Mamy potwierdzony upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - poinformował Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jak dodał, w związku z tym zdarzeniem "na miejsce udali się miejscowi policjanci wraz z prokuratorem".

- Weryfikujemy informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej o tym, że są jeszcze jakieś inne obiekty. Na chwilę obecną te informacje nie zostały potwierdzone - dodał prokurator.

Po godz. 9 wydano nowy alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego: "Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów". Komunikat został odwołany tuż przed godziną 10.

Nowy Lipowiec. Konferencja Kosiniaka-Kamysza

Na miejscu swoje działania prowadzą służby. Jak informuje policja z Biłgoraja, w powiecie biłgorajskim w miejscowości Nowy Lipowiec pracują obecnie funkcjonariusze policji oraz straż pożarna.

"Powiadomiliśmy Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Na miejsce udają się policyjni kontrterroryści oraz policjanci Oddziału Prewencji Policji w Lublinie" - przekazano w komunikacie.

Wcześnie na antenie Polsat News głos w tej sprawie zabrał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Dariusz Działo. - Obiekt cały czas płonie (...). Kategorycznie sugerujemy, żeby nie zbliżać się do tego obiektu - dodał.

W związku z wykrytym zagrożeniem służby prowadzą obecnie działania w trzech miejscowościach: Rudniku nad Sanem, Mołodyczu i Nowym Lipowcem pod Biłgorajem.

- Możemy powiedzieć , że pod Biłgorajem była to rakieta Ch-101, w drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym - mówił na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



