W skrócie Na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie znaleziono niewybuchy, co skutkowało ewakuacją okolicznych mieszkańców.

Saperzy oraz policja zabezpieczyli teren po odkryciu czterech niewybuchów pochodzących prawdopodobnie z czasów II wojny światowej podczas prac ziemnych.

W ostatnich tygodniach w Warszawie kilkukrotnie znajdowano niewybuchy, między innymi w kościele w Wilanowie oraz podczas remontu torowiska w Al. Solidarności.

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Według informacji uzyskanych przez dziennikarza Interii Karola Płatka ewakuowani zostali mieszkańcy jednego z bloków przy ul. Żelaznej. Na antenie Polsat News przekazał, że policja zabezpieczyła teren i uniemożliwiła podchodzenie osób postronnych.

- Ok. godz. 10 na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej rozległ się sygnał, podjechało kilka radiowozów, chwilę później dwa wozy saperów - relacjonował Płatek.

Więcej szczegółów na temat zdarzenia przekazał przedstawiciel policji.

- W czwartek ok. godz. 15 operator koparki podczas prac ziemnych natknął się na pochodzące prawdopodobnie z czasu II wojny światowej cztery niewybuchy - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Ewakuacja w centrum miasta, znaleziono niewybuchy

- Teren został zabezpieczony przez policjantów, po godz. 10 pojawili się saperzy. Policjanci dbają o bezpieczeństwo, ogradzają teren przed dostępem osób postronnych - dodał policjant.

Wyznaczona została strefa bezpieczna w promieniu od 300 do 400 metrów od znaleziska. - Ewakuowanych zostanie m.in. osiem biurowców, w sumie około 4 tys. osób - powiedział mł. asp. Śniadała.

Działaniami na miejscu kierowali saperzy, a policja i straż pożarna zabezpieczały ich działania. Akcja zakończyła się o godzinie 14.35. - Saperzy odjechali w asyście policyjnych motocykli - przekazał Płatek.

Niewybuchy w Warszawie. Kolejny przypadek w ostatnich dniach

To kolejne tego lata niewybuchy w Warszawie. Jeden z nich znaleziono w lipcu na poddaszu kościoła św. Anny w dzielnicy Wilanów, nikt nie został poszkodowany.

W sierpniu dwa niewybuchy odkryto podczas przebudowy torowiska w Al. Solidarności. Robotnicy znaleźli też obiekt podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina.



