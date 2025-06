Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela wylądowała w Warszawie w środę o godz. 6:50. Z Izraela w konwoju lądowym zostali oni przewiezieni do Egiptu, a stamtąd samolotem bezpośrednio do kraju. Środowym lotem do Warszawy przyleciały 154 osoby, z czego 130 było obywatelami polskimi. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.