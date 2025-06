Ewakuacja Polaków z Izraela. MSZ prostuje informacje

Wiceminister poinformowała, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Izraelem ewakuacja będzie dwuetapowa . Do stolicy Jordanii, skąd wystartuje samolot do Warszawy, Polacy zostają dowiezieni autobusami.

Zauważyła, że do tej pory żadne z państw UE, a także żadne z pozostałych państw europejskich nie podjęło ewakuacji swoich obywateli. - Polska będzie pierwsza. Bardzo staramy się nie wywołać efektu kuli śniegowej, nie wywoływać napięć. Sytuacja jest bardzo napięta - tłumaczyła.

Mościcka-Dendys zapewniła, że konwój będzie miał wszystkie możliwe pozwolenia dyplomatyczne, by sprawnie przekroczyć granicę z Jordanią.

- Będzie to konwój autobusowy do granicy z Jordanią. Zakładamy, że w jakieś asyście, ale nie wojskowej. Lot do Polski odbędzie się najprawdopodobniej rządowym samolotem - tłumaczyła wiceminister.