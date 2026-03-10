Bliski Wschód
Bliski Wschód

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Dwa wojskowe samoloty w poniedziałek późnym wieczorem wylądowały w Polsce, przewożąc 109 osób ewakuowanych z Bliskiego Wschodu. Według najnowszych danych z rejonu konfliktu wróciło już ponad 7 tys. naszych rodaków. Radosław Sikorski poinformował, że mimo ostrzeżeń do Kataru, Omanu i ZEA poleciało ostatnio ponad 700 Polaków.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Wylądowały kolejne dwa samoloty wojskowe
Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Wylądowały kolejne dwa samoloty wojskowe. Zdj. ilustracyjne

W skrócie

  • W poniedziałek około godziny 23 w Polsce wylądowały dwa wojskowe samoloty B737 z 109 obywatelami RP ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu.
  • Dotychczas na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano łącznie 324 osoby z rejonu konfliktu.
  • Według danych szefa MSZ Radosława Sikorskiego do Kataru, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich poleciało łącznie ponad 700 osób po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie.
W poniedziałek około godz. 23 w Polsce wylądowały dwa wojskowe samoloty B737, realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Wojna w Iranie. Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

We wpisie na platformie X przekazano, że na pokładach obu maszyn wróciło 109 obywateli RP, ewakuowanych z rejonu Bliskiego Wschodu. "Był to trzeci transport wojskowy z naszymi rodakami. Łącznie na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano dotychczas 324 osoby" - czytamy.

Dowództwo zapewniło, że w razie potrzeby pasażerowie, wymagający specjalistycznej opieki medycznej, zostaną przewiezieni do wyznaczonych placówek szpitalnych.

"Naszym celem jest wsparcie instytucji państwowych i zapewnienie obywatelom RP bezpiecznego powrotu do kraju z rejonu objętego konfliktem" - głosi komunikat.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ponad 700 Polaków poleciało w rejon konfliktu

W niedzielę, po kolejnym spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Bliski Wschód opuściło 7160 polskich obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391.

Przekazał też, że najwięcej Polaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale przywracane są połączenia komercyjne i przepustowość w tym kraju sięga 80 tys. osób dziennie. Oznacza to, zaznaczył Sikorski, że codziennie ok. tysiąca polskich obywateli wraca do kraju lotami komercyjnymi.

W poniedziałek Sikorski podał jeszcze jedną statystykę. Szef MSZ cytował dane Straży Granicznej, która odnotowała, że po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie do Kataru, Omanu i ZEA poleciało łącznie ponad 700 osób.

"Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika" - przekazał szef polskiej dyplomacji.

