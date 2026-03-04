Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Donald Tusk: Podjąłem decyzję
Premier Donald Tusk poinformował, że samoloty będące w dyspozycji Sił Zbrojnych zostaną wykorzystane do ewakuacji Polaków, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie. Dodał, że wniosek przekazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wcześniej gotowość wojska do ewakuacji medycznej Polaków zgłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
W skrócie
- Premier Donald Tusk podjął decyzję o wykorzystaniu samolotów Sił Zbrojnych do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i przekazał wniosek prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
- Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił wcześniej gotowość wojska do ewakuacji medycznej Polaków na Bliskim Wschodzie.
- Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki poinformował, że od wtorku 574 polskich obywateli wróciło z Bliskiego Wschodu do Polski.
"Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.
Zgodnie z przepisami, o użyciu wojska poza granicami państwa decyduje - poprzez wydanie postanowienia - prezydent na wniosek rządu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w środę, że zgłosił gotowość sił i środków Wojska Polskiego do ewakuacji Polaków potrzebujących pomocy medycznej na Bliskim Wschodzie.
Ewakuacja Polaków. Tusk powołał zespół
Wcześniej w środę Tusk przekazał, że w ciągu kilkunastu godzin w Omanie ma wylądować samolot wysłany po Polaków wymagających pomocy medycznej. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał, że od wtorku 574 polskich obywateli wróciło z Bliskiego Wschodu do Polski.
We wtorek Tusk zlecił Rutnickiemu koordynowanie pracy zespołu, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu.
Premier podkreślał, że polscy obywatele na Bliskim Wschodzie są w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy państwa. Dodał jednak, że Polska nie jest w stanie wysłać samolotów "w każde miejsce na świecie", ponieważ przede wszystkim samoloty muszą mieć możliwości wylądowania, a to - jak podkreślił Tusk - nie jest takie proste, gdyż nie wszystkie lotniska na Bliskim Wschodzie są czynne.
Dodał, że oczekuje na to między innymi poważnie chora Polka, która tego transportu potrzebuje.
- Ja wiem, że nie muszę tego mówić, ale chciałbym, żeby to też wiedziała opinia publiczna. Jeśli samolot poleci po chorych, a będzie także miejsce dla zdrowych, ewakuujemy każdego, kto będzie potrzebował, w ramach możliwości - podkreślił.