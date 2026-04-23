W skrócie Komisja prawna Parlamentu Europejskiego poparła uchylenie immunitetu czterem polskim europosłom: Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

Do wejścia decyzji w życie potrzebne jest głosowanie całego Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym.

Uchylenie immunitetu umożliwi prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego wobec wskazanych europosłów, ale nie stanowi uznania ich winy.

Komisja JURI, która posiada nadrzędne kompetencje w zakresie monitorowania stosowania prawa unijnego, przychyliła się do wniosków w sprawie odebrania immunitetów polskim europarlamentarzystom.

Mimo zgody ze strony komisji, jej postanowienie nie jest wiążące prawnie. Kolejnym krokiem, który zdecyduje o uchyleniu bądź utrzymaniu w mocy immunitetów europosłów, będzie głosowanie całego Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym.

Immunitety europosłów PiS. Komisja prawna PE za uchyleniem

Członek komisji prawnej JURI, europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował po głosowaniu, że komisja nie miała żadnych wątpliwości, co do tego, aby uchylić immunitet czterem polskim europarlamentarzystom.

- Zdecydowaną większością głosów zarekomendowano całemu parlamentowi uchylenie tych immunitetów. W przyszłym tygodniu (na posiedzeniu plenarnym PE - red.) w Strasburgu zapewne będzie głosowanie i sprawa wróci do polskiej prokuratury, do polskich sądów - podkreślił Śmiszek.

Wnioski dotyczą czterech europosłów polskiej prawicy: Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka.

Bruksela. Czterej polscy politycy mają kłopoty. Wkrótce mogą stracić immunitety

W przypadku Grzegorza Brauna będzie to już piąte głosowanie w tej sprawie. Wcześniej przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim było zniszczenie przez polityka świec chanukowych w Sejmie, naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej szpitalu w Oleśnicy, zniszczenie flag Ukrainy i UE oraz zaprzeczanie istnieniu Holokaustu.

- W przypadku pana Grzegorza Brauna nie tworzy żadnych wątpliwości, że blokowanie drogi podczas uroczystości w Jedwabnem upamiętniającej masakrę polskich Żydów jest to coś, co nie mieści się w żadnych kategoriach debaty parlamentarnej czy rozmowy politycznej - powiedział Śmiszek.

Zarzuty wobec Daniela Obajtka dotyczą podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem oraz wyrządzenia szkody spółce Orlen S.A.

- W przypadku pana Obajtka, blokowanie wolności pracy, zakazywanie dystrybucji być może kontrowersyjnego, ale jednak legalnie działającego tygodnika w Polsce nie znajduje zrozumienia wśród europejskich parlamentarzystów - wymieniał dalej Śmiszek.

Polska na agendzie Parlamentu Europejskiego. Wkrótce decyzja

Wniosek o uchylenie immunitetu Patryka Jakiego ma związek z pozwem ws. ochrony dóbr osobistych, który złożył przeciw politykowi sędzia Igor Tuleya.

- A jeśli chodzi o pana Jakiego, to jest to prywatny akt oskarżenia, który sędzia wniósł przeciwko niemu (...). Jeśli ktoś, polityk szczególnie, używa mocnych słów, oskarża sędziego o działania niezgodne z prawem albo zarzuca mu brak profesjonalizmu, to musi się liczyć z konsekwencjami - dodał europoseł Lewicy.

W przypadku europosła Konfederacji Tomasza Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji, dodał Śmiszek.

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie podczas sesji plenarnej PE. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Jednocześnie, uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego. Procedura ta umożliwia zaś krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego w danej sprawie.

Marchewka w "Graffiti" odpowiada opozycji w sprawie Świnoujścia: Kłamcy i oszuści Polsat News